GP AustriaMotoGP
Griglia di partenza MotoGP, GP Austria 2025: Bezzecchi in pole, Bagnaia terzo davanti a Marquez
Il Motomondiale 2025 ha appena visto andare in scena la Q1 e la Q2 valide per le qualifiche ufficiali della MotoGP del GP d’Austria: si è corso a Spielberg, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto alla pole position in vista della Sprint del pomeriggio e della gara classica in programma domani, domenica 17 agosto.
Marco Bezzecchi in pole-position a Spielberg! 3° Bagnaia e Marc Marquez cade ed è in seconda fila
GRIGLIA DI PARTENZA GP AUSTRIA 2025 MOTOGP
1 72 M. Bezzecchi (Q2)
2 73 A. Marquez (Q2)
3 63 F. Bagnaia (Q2)
4 93 M. Marquez (Q2)
5 23 E. Bastianini (Q2)
6 54 F. Aldeguer (Q2)
7 37 P. Acosta (Q2)
8 21 F. Morbidelli (Q2)
9 25 R. Fernandez (Q2)
10 36 J. Mir (Q2)
11 33 B. Binder (Q2)
12 5 J. Zarco (Q2)
13 10 L. Marini (Q1)
14 1 J. Martin (Q1)
15 49 F. Di Giannantonio (Q1)
16 20 F. Quartararo (Q1)
17 42 A. Rins (Q1)
18 88 M. Oliveira (Q1)
19 79 A. Ogura (Q1)
20 43 J. Miller (Q1)
21 12 M. Viñales (Q1)
CLASSIFICA Q1 GP AUSTRIA 2025 MOTOGP
1 72 M. Bezzecchi 1’28.060
2 73 A. Marquez +0.016
3 63 F. Bagnaia +0.142
4 93 M. Marquez +0.160
5 23 E. Bastianini +0.176
6 54 F. Aldeguer +0.242
7 37 P. Acosta +0.356
8 21 F. Morbidelli +0.379
9 25 R. Fernandez +0.488
10 36 J. Mir +0.611
11 33 B. Binder +0.701
12 5 J. Zarco +0.727
CLASSIFICA Q1 GP AUSTRIA 2025 MOTOGP
1 23 E. Bastianini 1’28.353
2 72 M. Bezzecchi +0.056
3 10 L. Marini +0.275
4 1 J. Martin +0.311
5 49 F. Di Giannantonio +0.334
6 20 F. Quartararo +0.385
7 42 A. Rins +0.531
8 88 M. Oliveira +0.671
9 79 A. Ogura +0.727
10 43 J. Miller +0.732
11 12 M. Viñales +1.233