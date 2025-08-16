Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

GP AustriaMotoGP

Griglia di partenza MotoGP, GP Austria 2025: Bezzecchi in pole, Bagnaia terzo davanti a Marquez

Pubblicato

5 minuti fa

il

Per approfondire:
Francesco Bagnaia / IPA Sport
Francesco Bagnaia / IPA Sport

Il Motomondiale 2025 ha appena visto andare in scena la Q1 e la Q2 valide per le qualifiche ufficiali della MotoGP del GP d’Austria: si è corso a Spielberg, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto alla pole position in vista della Sprint del pomeriggio e della gara classica in programma domani, domenica 17 agosto.

Marco Bezzecchi in pole-position a Spielberg! 3° Bagnaia e Marc Marquez cade ed è in seconda fila

GRIGLIA DI PARTENZA GP AUSTRIA 2025 MOTOGP

1 72 M. Bezzecchi (Q2)

2 73 A. Marquez (Q2)

3 63 F. Bagnaia (Q2)

4 93 M. Marquez (Q2)

5 23 E. Bastianini (Q2)

6 54 F. Aldeguer (Q2)

7 37 P. Acosta (Q2)

8 21 F. Morbidelli (Q2)

9 25 R. Fernandez (Q2)

10 36 J. Mir (Q2)

11 33 B. Binder (Q2)

12 5 J. Zarco (Q2)

13 10 L. Marini (Q1)

14 1 J. Martin (Q1)

15 49 F. Di Giannantonio (Q1)

16 20 F. Quartararo (Q1)

17 42 A. Rins (Q1)

18 88 M. Oliveira (Q1)

19 79 A. Ogura (Q1)

20 43 J. Miller (Q1)

21 12 M. Viñales (Q1)

CLASSIFICA Q1 GP AUSTRIA 2025 MOTOGP

1 72 M. Bezzecchi 1’28.060

2 73 A. Marquez +0.016

3 63 F. Bagnaia +0.142

4 93 M. Marquez +0.160

5 23 E. Bastianini +0.176

6 54 F. Aldeguer +0.242

7 37 P. Acosta +0.356

8 21 F. Morbidelli +0.379

9 25 R. Fernandez +0.488

10 36 J. Mir +0.611

11 33 B. Binder +0.701

12 5 J. Zarco +0.727

CLASSIFICA Q1 GP AUSTRIA 2025 MOTOGP

1 23 E. Bastianini 1’28.353

2 72 M. Bezzecchi +0.056

3 10 L. Marini +0.275

4 1 J. Martin +0.311

5 49 F. Di Giannantonio +0.334

6 20 F. Quartararo +0.385

7 42 A. Rins +0.531

8 88 M. Oliveira +0.671

9 79 A. Ogura +0.727

10 43 J. Miller +0.732

11 12 M. Viñales +1.233

Argomenti correlati:
Pubblicità