MotoGP, Francesco Bagnaia: “Non sono riuscito a sfruttare le due gomme, dobbiamo capire perché”

Francesco Bagnaia partirà dalla terza posizione in occasione della Sprint e della gara lunga valida per il GP d’Austria, atto numero tredici del Motomondiale 2025 in fase di svolgimento presso il tracciato Red Bull Ring di Spielberg. Non certamente una novità per il ducatista che, più volte, si è dovuto accontentare dello stesso piazzamento nel corso della stagione.

Nello specifico l’ex detentore del titolo ha dovuto cedere il passo ad un sorprendente Marco Bezzecchi, poleman di giornata, oltre che al ritrovato Alex Marquez. Quarto invece il compagno si squadra, nonché leader del Mondiale, Marc Marquez. Una volta raggiunto il parco chiuso, il centauro ha analizzato brevemente il suo turno:

“Va benissimo così, non sono riuscito a sfruttare al massimo le due gomme, adesso capiremo perché – ha detto Bagnaia – forse devo guidare diversamente. Stamattina con le gomme usate eravamo messi bene, le condizioni meteorologiche stanno cambiando quindi non ci sarà dubbio sulla gomma davanti che sarà la media”.

Bagnaia ha quindi terminato: “Sprint? Dobbiamo partire bene, Marc ha il passo più veloce, Bezzecchi ha dimostrato di poter essere protagonista. Dobbiamo cercare di iniziare con il piede giusto. Questo weekend i problemi con il davanti li ho sentiti meno, questo dà vantaggio. Dobbiamo vedere adesso le gare, perché è lì che di solito faccio più fatica“.