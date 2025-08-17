MotoGP, Luigi Dall’Igna senza filtri: “Bagnaia oggi è stato sottotono”

Ancora una gara difficile, per non dire difficilissima, per Francesco Bagnaia. L’ex Campione del Mondo non è infatti andato oltre l’ottava posizione in occasione del GP di Austria, appuntamento numero tredici del Motomondiale 2025 di MotoGP andato in scena questa domenica presso il circuito Red Bull Ring di Spielberg.

Un copione che si ripete per “Pecco” che, anche questa volta, è apparso poco a fuoco, perdendo sempre più flemma strada facendo, così come già successo negli appuntamenti precedenti. Non può dunque che masticare amaro il pilota che, in questo fine settimana, aveva comunque lasciato intravedere diverse cose positive, specie nella giornata di venerdì.

Della situazione del piemontese si è occupato brevemente Luigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse, intervenuto ai microfoni di Sky Sport Italia per commentare quanto fatto dal suo centauro: “Ogni gara che passa è un’occasione sprecata per cercare di migliorarsi, ha fatto un buon weekend – ha detto Dall’Igna – Ieri ha avuto un problema che dobbiamo ancora analizzare e capire. Ma la gara di oggi è stata sottotono“.

Dall’Igna ha inoltre lodato le gesta del pilota del Team Gresini Fermin Aldeguer, piazzatosi al secondo posto: “Ha fatto un’ottima gara in una pista molto complicata. Il suo futuro è in Ducati“.