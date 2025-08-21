Moto3: Rueda vuole riscattarsi al GP di Ungheria, lotta aperta per il terzo posto

Da una parte un pilota desideroso di accorciare le distanze, dall’altra un altro con la voglia di riscattarsi. Nel mezzo un concentrato di imprevedibilità, scaturito dalle mille variabili di una pista per tutti nuova, con tante insidie da scoprire. Sarà questo il menu del GP di Ungheria, quattordicesima prova del Motomondiale 2025 di Moto3 in scena questo fine settimana presso il Balaton Park.

Neanche sette giorni fa, in quel di Spielberg a trionfare è stato infatti Angel Piqeuras, mentre il leader della classifica piloti Josè Antonio Rueda si è dovuto accontentare solo della quinta piazza. Quanto successo ha permesso al secondo della classe di accorciare le distanze, anche se la vetta è ancora decisamente lontana.

Il pilota in forza alla Red Bull KTM Factory infatti guarda tutto dall’alto con 239 punti, mentre il centauro in sella alla FRINSA – MT Helmets – MSI è secondo con 168 davanti a David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), terzo con 139.

Attenzione in tal senso anche la sfida per il gradino più basso del podio, considerata la vicinanza di profili come quello del rookie Maximo Quiles ed Alvaro Carpe, rispettivamente quarto e quinto con lo stesso parziale dello spagnolo. In tutto questo sarà importante tenere sotto osservazione anche gli italiani, anche questa volta a caccia di una prestazione di lusso con Guido Pini e Riccardo Rossi. Ci sarà lo stesso canovaccio, o le caratteristiche di un circuito praticamente inedito spariglieranno completamente le carte? Tra poco lo scopriremo.