MotoGP, Aleix Espargarò rinuncia al GP d’Ungheria per infortunio. Chantra non verrà sostituito

Sfuma sul più bello lo scenario di rivedere contemporaneamente in pista i fratelli Espargarò durante un Gran Premio di MotoGP. I due navigati piloti spagnoli, entrambi ritirati dopo una lunga carriera nella classe regina, adesso sono collaudatori ed in alcuni casi vengono chiamati in causa nei weekend di gara come wild card o sostituti in caso di necessità.

Il GP d’Ungheria in programma dal 22 al 24 agosto sull’inedito circuito del Balaton Park stava per riunire in griglia i fratelli Espargarò, con Pol al posto di Maverick Viñales nel team Red Bull KTM Tech3 e Aleix a rimpiazzare Somkiat Chantra nel team Idemitsu Honda LCR, ma quest’ultimo ha dovuto dare forfait per un infortunio rimediato pochi giorni fa in bici.

“Il team Idemitsu Honda LCR aveva confermato Aleix Espargaro come sostituto di Somkiat Chantra per il Gran Premio d’Ungheria, dato che Chantra è ancora in fase di recupero da un infortunio. Sfortunatamente, Aleix ha avuto un incidente in bicicletta pochi giorni fa“, si legge nella nota diffusa dall’ufficio stampa della squadra di Lucio Cecchinello.

“Sebbene inizialmente sembrasse di lieve entità, giovedì mattina è arrivato in pista con forti dolori alla schiena. Gli esami medici hanno rivelato che la vertebra L3 è danneggiata. Ora sta tornando a Barcellona per sottoporsi a ulteriori esami presso l’Hospital Universitari Dexeus. Date le circostanze, Somkiat Chantra non sarà sostituito questo fine settimana“, spiega il team LCR.

Ricordiamo che il thailandese Chantra è stato operato ad inizio luglio per la rottura del legamento collaterale laterale del ginocchio destro e si appresta a saltare il quarto GP di fila, con all’orizzonte un possibile rientro verso settembre nel GP di Catalogna.