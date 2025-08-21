MotoGP, orari prove libere GP Ungheria 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Prosegue senza soluzione di continuità il Motomondiale 2025 di MotoGP. Dopo il fine settimana in Austria domani, venerdì 22 agosto, comincia il weekend dedicato al GP di Ungheria, quattordicesimo atto della stagione in scena nel discusso Balaton Park, circuito che ha ospitato qualche settimane fa anche la Superbike generando non poche polemiche circa la sicurezza della pista.

Inutile dire che l’indiziato principale sarà sempre lui, Marc Marquez, dominatore totale di questa annata sportiva. Attenzione poi anche al fratello del team Gresini Alex, tornato in carreggiata a Spielberg dopo la parentesi negativa scaturita dall’infortunio.

Sarà invece un rebus Francesco “Pecco” Bagnaia, reduce da due gare davvero disastrose al Red Bull Ring e motivato dunque a confezionare una serie di giornate positive, più che altro per ritrovare una serenità in questo momento persa. A questi si aggiungono anche Marco Bezzecchi, ormai entrato nel circuito dei big, e su Fabio Quartararo, un po’ in ombra nell’ultimo periodo.

Il venerdì del Gran Premio di Ungheria verrà trasmesso in esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). La diretta streaming sarà fruibile tramite l’app di SkyGo e NOW (per abbonati). OA Sport infine, vi offrirà la diretta live testuale di tutti i turni del GP.

PROGRAMMA GP UNGHERIA 2025 MOTOGP

Venerdì 22 agosto

Ore 08:30-08:45, MotoE, Pre-Qualifiche

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere

Ore 12:35-12:50, MotoE, Pre-Qualifiche

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Ore 17:00-17:10, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 17:20-17:30, MotoE, Qualifiche – Q2

PROGRAMMA PROVE LIBERE GP UNGHERIA 2025 MOTOGP: COME VEDERLE IN TV

Diretta TV: ogni sessione visibile su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky). Non è prevista la copertura in chiaro, neanche in differita, su TV8 della giornata di prove libere odierna.

Diretta streaming: Sky Go, Now TV.; non è prevista la copertura in chiaro, neanche in differita, su TV8.it della giornata di prove libere odierna.

Diretta testuale: OA Sport (solo per la classe MotoGP)