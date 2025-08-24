Luciano Darderi domina Rinky Hijikata e approda al secondo turno degli US Open 2025

Un autentico dominio. Luciano Darderi (n.32 del seeding) si è imposto in tre set contro l’australiano Rinky Hijikata (n.96 del ranking) nel primo turno degli US Open 2025, col punteggio di 6-2 6-1 6-2 in 1 ora e 25 minuti di partita. Un soliloquio dell’italo-argentino che ha non ha dato modo al suo avversario di entrare in partita, dominando letteralmente nello scambio, specialmente grazie al dritto. Con questo successo, Darderi approda al secondo turno dove affronterà il vincente della sfida tra due Wild Card, ovvero gli americani Dostanic e Spizzirri.

Nel primo set si comprende immediatamente la differenza tra i due giocatori. Darderi tesse la propria tela da fondo con grande abilità, buttando fuori dal campo l’australiano e non dandogli modo di giocare coi piedi dentro al campo. Il break del secondo game viene replicato, portando al 6-2 per Luciano.

Nel secondo set lo spartito non cambia. Il tema è “La marcia trionfale” dell’italo-argentino, che fa terra di conquista nel secondo e quarto game, non dando tregua al povero Hijikata. Avanti 5-0, il tennista di origini sudamericane mantiene alta la concentrazione e chiude sul 6-1.

Nel terzo set il break in apertura dà ancor più sicurezze a Darderi. La gestione dei suoi turni al servizio è senza macchia e, giocando a braccio sciolto, arriva anche il secondo break della frazione nel settimo game. Sullo score di 6-2 la chiusura d’autore di Luciano. Leggendo le statistiche, sono da sottolineare gli 11 ace del n.34 del mondo col 94% dei punti vinti con la prima in battuta e il 56% con la seconda. Un Darderi in attivo nel rapporto vincenti/gratuiti pari a 23/11 al 14/30 dell’aussie.