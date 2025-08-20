Luciano Darderi saluta Winston-Salem: vittoria netta di Kecmanovic in meno di un’ora

Luciano Darderi è stato sconfitto dal serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-3, 6-1 negli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Winston-Salem. Il tennista italiano non è riuscito a contrastare la maggiore brillantezza dell’avversario e si è dovuto inchinare in appena 59 minuti di gioco. Il numero 34 del mondo ha perso dal numero 45 del ranking ATP e ora si proietta verso gli US Open, ultimo Slam della stagione che scatterà domenica 24 agosto a Flushing Meadows.

Il 23enne, che sarà testa di serie sul cemento di New York, aveva regolato il padrone di casa McDonald al primo turno dopo la sconfitta rimediata al debutto al Masters 1000 di Cincinnati contro l’argentino Francisco Comesana. Si tratta dei primi tornei su questa superficie dopo il doppio trionfo ottenuto a fine luglio sulla terra rossa tra Bastad e Umago. Kecmanovic prosegue invece il proprio cammino e se la dovrà vedere con lo statunitense Sebastian Korda (testa di serie numero 11 del seeding) nei quarti di finale.

Darderi aveva incominciato bene l’incontro strappando il servizio nel game d’apertura, ma il balcanico ha prontamente piazzato il contro-break (1-1) e poi ha firmato un break nel sesto gioco, involandosi così verso la conquista del primo set. Secondo parziale a senso unico, con ben sei game di fila portati a casa da Kecmanovic per meritarsi la vittoria. Le statistiche: 5 ace e un doppio fallo contro 2 ace e 6 doppi falli, 92% di punti sulla prima contro il 59% e 61% di prime contro il 54%.