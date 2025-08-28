LIVE Vuelta a España 2025, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita ad Andorra!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa della Vuelta a España 2025. La corsa a tappe spagnola, giunta quest’anno alla sua ottantesima edizione, propone oggi la prima vera frazione con arrivo in salita che scompiglierà le carte in una classifica generale ancora molto corta.

Ieri, la cronometro a squadre di Figueres ha portato tre uomini della UAE (Marc Soler, Joao Almeida e Juan Ayuso) a ridosso della maglia rossa di Jonas Vingegaard che dovrà oggi rispondere sul suo terreno preferito. Si attendono conferme anche da Giulio Ciccone, apparso brillante nelle prime tappe. La sesta frazione si aprirà ad Olot e terminerà a Pal. Andorra dopo 170.3 chilometri.

Ben 4 GPM faranno da cornice ad una tappa che si preannuncia spettacolare. Si parte subito con la Collada de Sentigosa (11.1 km al 4,2% di pendenza media), seguita dopo circa 50 chilometri dalla Collada de Toses (24.4 km al 3,5% di pendenza media. La lunga discesa porterà poi ai piedi dell’Alto de la Comella (4.2 km all’8% di pendenza media) che anticipa il gran finale verso Pal. Andorra con i suoi 9.6 km al 6,5% di pendenza media.

Primo vero arrivo in salita di questa Vuelta e prime risposte che si attendono dai big, Vingegaard su tutti. Il danese riuscirà fin da subito a fare la differenza nonostante le pressioni della UAE? Qual è il reale livello di Giulio Ciccone e degli altri italiani presenti? Queste le domande che troveranno risposta nella frazione odierna della Vuelta.

La tappa partirà alle ore 12.54