Vuelta a España 2025, Juan Ayuso: “Ci meritiamo questa vittoria, da domani si inizia a fare sul serio”

Si conclude con la vittoria della UAE Emirates XRG la cronometro a squadre della quinta tappa della Vuelta a España 2025. Al termine dei 24.1 chilometri di Figueres, il team emiratino ha conquistato la prima posizione con il crono di 25’26”, al termine di una prova brillante e coesa. Grandi protagonisti João Almeida e Juan Ayuso, che risalgono così la classifica generale.

Secondo il Team Visma Lease a Bike che ha chiuso in rimonta la sua prova ad 8 secondi dalla prima posizione. In virtù di questo risultato, Jonas Vingegaard si riprende la maglia rossa e la leadership della generale, in attesa delle grandi tappe di montagna. Terza la Lidl-Trek (25’35”) con Giulio Ciccone che ora si trova al quinto posto della classifica, a 9 secondi dal danese.

In mezzo, ad 8 secondi, troviamo i tre uomini della UAE, Marc Soler, João Almeida e Juan Ayuso che si riavvicinano pericolosamente. Domani, con la prima vera tappa di questa Vuelta, scopriremo chi riuscirà a tenere il passo di Vingegaard. Juan Ayuso, apparso brillante nella crono odierna, ha dichiarato ai microfoni di Radio Pedal Ciclismo: “È la mia prima vittoria in una cronometro a squadre, ognuno ha i propri meriti. Vincere così è davvero speciale, tutti erano ottimisti oggi, ce la meritiamo”.

“Avevamo già organizzato queste posizioni, oggi abbiamo perfezionato i nostri errori. Per questo nel finale è arrivata la vittoria. Come ho detto dal giorno 1 la vera Vuelta comincia domani, però è bello arrivarci con un successo, soprattutto di squadra. Vedremo domani a che punto siamo”, ha poi concluso lo spagnolo.