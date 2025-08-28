CiclismoStrada
Classifica Vuelta a España 2025: sorpresa Traeen, Fortunato e Ciccone in top10, tracollo Ayuso
Cambia il proprietario della Maglia Rossa: la sesta tappa della Vuelta a España 2025 di ciclismo su strada, con partenza da Olot ed arrivo a Pal (con sconfinamento ad Andorra) dopo 170.3 km, ha visto variare il leader della classifica generale, che ora è il norvegese Torstein Traeen (Bahrain – Victorious).
La frazione è andata all’australiano Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG), ma grazie al secondo posto odierno il norvegese prende la vetta della generale con 31″ di margine sul transalpino Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), oggi quarto.
Al terzo posto di giornata e nella generale c’è il migliore degli azzurri, Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), che paga 1’01”. Più indietro Giulio Ciccone, che perde due posizioni ed è settimo a 2’42”, mentre chiude la top ten Giulio Pellizzari, decimo a 2’53”. Antonio Tiberi, invece, è 18° a 3’31”.
CLASSIFICA VUELTA A ESPANA 2025 (sesta tappa)
1 25 Træen Torstein Bahrain Victorious 20:25:46
2 25 Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team + 31
3 32 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team + 01:01
4 29 Vervaeke Louis Soudal Quick-Step + 01:58
5 4 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike + 02:33
6 3 Almeida João UAE Team Emirates-XRG + 02:41
7 2 Ciccone Giulio Lidl-Trek + 02:42
8 1 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike + 02:49
9 1 Hindley Jai Red Bull-BORA-hansgrohe + 02:53
10 1 Pellizzari Giulio Red Bull-BORA-hansgrohe + 02:53
11 1 Bernal Egan INEOS Grenadiers + 02:55
12 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team + 02:58
13 Pidcock Tom Q36.5 Pro Cycling Team + 03:03
14 10 Soler Marc UAE Team Emirates-XRG + 03:09
15 9 Gaudu David Groupama-FDJ + 03:17
16 1 Riccitello Matthew Israel-Premier Tech + 03:20
17 6 Cepeda Jefferson Movistar Team + 03:26
18 7 Tiberi Antonio Bahrain Victorious + 03:31
19 5 Buitrago Santiago Bahrain Victorious + 03:34
20 9 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike + 03:38
21 34 Shaw James EF Education-EasyPost + 03:49
22 2 O’Connor Ben Team Jayco-AlUla + 03:53
23 Landa Mikel Soudal Quick-Step + 03:57
24 2 Lecerf Junior Soudal Quick-Step + 04:15
25 12 López Martin XDS Astana Team + 04:44
26 8 Beloki Markel EF Education-EasyPost + 04:53
27 12 García Raúl ARKEA-B&B HOTELS + 04:57
28 33 Ryan Archie EF Education-EasyPost + 04:59
29 1 Meintjes Louis Intermarché-Wanty + 05:21
30 9 Romo Javier Movistar Team + 05:21
31 14 Chumil Sergio Burgos Burpellet BH + 05:22
32 9 Balderstone Abel Caja Rural-Seguros RGA + 05:49
33 10 Harper Chris Team Jayco-AlUla + 05:58
34 18 Frigo Marco Israel-Premier Tech + 06:10
35 9 Samitier Sergio Cofidis + 06:30
36 18 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step + 06:38
37 22 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike + 06:59
38 10 Rodriguez Cristian ARKEA-B&B HOTELS + 08:59
39 20 Poels Wout XDS Astana Team + 09:18
40 4 Tejada Harold XDS Astana Team + 09:39
41 16 Rolland Brieuc Groupama-FDJ + 09:49
42 18 Langellotti Victor INEOS Grenadiers + 10:09
43 41 Ayuso Juan UAE Team Emirates-XRG + 10:13
44 2 Schachmann Max Soudal Quick-Step + 10:34
45 20 Scotson Callum Decathlon AG2R La Mondiale Team + 10:38
46 1 Molard Rudy Groupama-FDJ + 10:46
47 33 Guardeño Jaume Caja Rural-Seguros RGA + 11:10
48 3 Higuita Sergio XDS Astana Team + 11:21
49 25 Bisiaux Léo Decathlon AG2R La Mondiale Team + 11:57
50 31 Hirt Jan Israel-Premier Tech + 12:30
51 25 Howson Damien Q36.5 Pro Cycling Team + 12:44
52 16 Bagioli Andrea Lidl-Trek + 12:54
53 13 Silva Thomas Caja Rural-Seguros RGA + 13:01
54 9 Braz Afonso Clément Groupama-FDJ + 13:01
55 64 Castrillo Pablo Movistar Team + 13:12
56 18 De Pestel Sander Decathlon AG2R La Mondiale Team + 13:18
57 9 Rivera Brandon INEOS Grenadiers + 13:44
58 2 Vansevenant Mauri Soudal Quick-Step + 14:04
59 29 Peters Nans Decathlon AG2R La Mondiale Team + 14:58
60 9 Faura José Luis Burgos Burpellet BH + 15:00
61 1 Zwiehoff Ben Red Bull-BORA-hansgrohe + 15:46
62 23 Pickering Finlay Bahrain Victorious + 16:03
63 8 Bernard Julien Lidl-Trek + 16:09
64 30 Sheffield Magnus INEOS Grenadiers + 16:21
65 7 Staune-Mittet Johannes Decathlon AG2R La Mondiale Team + 17:35
66 1 Canal Carlos Movistar Team + 18:03
67 49 Fisher-Black Finn Red Bull-BORA-hansgrohe + 18:08
68 37 Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL + 18:36
69 82 Vine Jay UAE Team Emirates-XRG + 18:43
70 51 Aleotti Giovanni Red Bull-BORA-hansgrohe + 18:53
71 12 Kelderman Wilco Team Visma | Lease a Bike + 19:15
72 36 Haig Jack Bahrain Victorious + 19:25
73 41 Aular Orluis Movistar Team + 19:31
74 25 de la Cruz David Q36.5 Pro Cycling Team + 19:58
75 23 Conci Nicola XDS Astana Team + 20:12
76 13 Ermakov Roman Bahrain Victorious + 20:23
77 29 Molenaar Alex Caja Rural-Seguros RGA + 20:36
78 20 Masnada Fausto XDS Astana Team + 21:04
79 73 Debruyne Ramses Alpecin-Deceuninck + 21:24
80 29 Großschartner Felix UAE Team Emirates-XRG + 21:44
81 17 Herrada Jesus Cofidis + 22:28
82 12 Ourselin Paul Cofidis + 23:24
83 5 Küng Stefan Groupama-FDJ + 24:39
84 34 Kwiatkowski Michal INEOS Grenadiers + 25:12
85 3 Labrosse Jordan Decathlon AG2R La Mondiale Team + 25:41
86 33 Nerurkar Lukas EF Education-EasyPost + 25:41
87 1 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike + 26:28
88 1 Fagundez Eric Burgos Burpellet BH + 26:39
89 55 Verona Carlos Lidl-Trek + 26:58
90 Buchmann Emanuel Cofidis + 27:27
91 5 Jungels Bob INEOS Grenadiers + 27:35
92 1 de la Calle Hugo Burgos Burpellet BH + 27:43
93 2 Koerdt Bjoern Team Picnic PostNL + 28:14
94 35 Camprubí Marcel Q36.5 Pro Cycling Team + 28:14
95 2 Verre Alessandro ARKEA-B&B HOTELS + 28:23
96 23 Pedersen Mads Lidl-Trek + 28:38
97 23 Sobrero Matteo Red Bull-BORA-hansgrohe + 28:41
98 1 Rickaert Jonas Alpecin-Deceuninck + 28:42
99 2 Thierry Pierre ARKEA-B&B HOTELS + 28:51
100 2 Cavagna Remi Groupama-FDJ + 28:53
101 26 Côté Pier-André Israel-Premier Tech + 28:54
102 25 Gruel Thibaud Groupama-FDJ + 29:07
103 Hamilton Chris Team Picnic PostNL + 29:09
104 25 Craps Lars Lotto + 29:27
105 5 Sepulveda Eduardo Lotto + 29:41
106 10 Martinez Juan Guillermo Team Picnic PostNL + 30:03
107 5 Chaves Esteban EF Education-EasyPost + 30:12
108 7 García Cortina Iván Movistar Team + 30:46
109 12 Mihkels Madis EF Education-EasyPost + 31:19
110 18 Dunbar Edward Team Jayco-AlUla + 31:25
111 14 Buratti Nicolò Bahrain Victorious + 31:48
112 8 Coquard Bryan Cofidis + 32:23
113 21 De Pooter Dries Intermarché-Wanty + 32:29
114 21 Heßmann Michel Movistar Team + 32:37
115 17 Bonneu Kamiel Intermarché-Wanty + 33:03
116 16 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL + 33:20
117 12 Lozouet Léandre ARKEA-B&B HOTELS + 33:51
118 12 Gamper Patrick Team Jayco-AlUla + 33:51
119 12 O’Brien Kelland Team Jayco-AlUla + 33:54
120 23 Bennett George Israel-Premier Tech + 34:23
121 10 Planckaert Edward Alpecin-Deceuninck + 34:29
122 9 Turner Ben INEOS Grenadiers + 34:50
123 9 Vernon Ethan Israel-Premier Tech + 34:57
124 7 Oliveira Ivo UAE Team Emirates-XRG + 35:25
125 7 Ganna Filippo INEOS Grenadiers + 35:27
126 10 Barceló Fernando Caja Rural-Seguros RGA + 35:30
127 7 Gregaard Jonas Lotto + 35:39
128 6 Christen Fabio Q36.5 Pro Cycling Team + 35:52
129 6 Kragh Andersen Søren Lidl-Trek + 35:55
130 6 Stewart Jake Israel-Premier Tech + 36:17
131 5 González David Q36.5 Pro Cycling Team + 36:28
132 5 Segaert Alec Lotto + 36:31
133 7 Petilli Simone Intermarché-Wanty + 36:34
134 8 Bayer Tobias Alpecin-Deceuninck + 36:42
135 89 Aparicio Mario Burgos Burpellet BH + 37:45
136 6 Raisberg Nadav Israel-Premier Tech + 38:22
137 16 Glivar Gal Alpecin-Deceuninck + 38:55
138 6 Knight Oliver Cofidis + 39:01
139 6 van Baarle Dylan Team Visma | Lease a Bike + 39:15
140 6 De Buyst Jasper Lotto + 39:23
141 6 Quinn Sean EF Education-EasyPost + 39:24
142 15 Juul-Jensen Christopher Team Jayco-AlUla + 39:46
143 6 Paasschens Mathijs Bahrain Victorious + 40:34
144 6 Philipsen Jasper Alpecin-Deceuninck + 40:49
145 6 Denz Nico Red Bull-BORA-hansgrohe + 40:53
146 5 Rouland Louis ARKEA-B&B HOTELS + 41:08
147 2 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team + 42:12
148 2 Guernalec Victor ARKEA-B&B HOTELS + 42:15
149 2 Biermans Jenthe ARKEA-B&B HOTELS + 42:20
150 2 Otruba Jakub Caja Rural-Seguros RGA + 42:24
151 2 Smith Dion Intermarché-Wanty + 42:30
152 2 Bou Joan Caja Rural-Seguros RGA + 43:16
153 1 Van Boven Luca Intermarché-Wanty + 43:35
154 1 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates-XRG + 43:41
155 1 Nicolau Joel Caja Rural-Seguros RGA + 43:47
156 2 Hoole Daan Lidl-Trek + 44:52
157 3 Marit Arne Intermarché-Wanty + 44:53
158 4 Vergallito Luca Alpecin-Deceuninck + 45:30
159 4 Aniolkowski Stanislaw Cofidis + 45:36
160 4 Roosen Timo Team Picnic PostNL + 45:43
161 4 van Uden Casper Team Picnic PostNL + 45:48
162 4 Artz Huub Intermarché-Wanty + 46:07
163 4 Foldager Anders Team Jayco-AlUla + 46:22
164 4 Van Der Lee Jardi EF Education-EasyPost + 46:39
165 4 Cavia Daniel Burgos Burpellet BH + 47:55
166 5 Eddy Patrick Team Picnic PostNL + 48:46
167 4 Fernandez Sinuhé Burgos Burpellet BH + 49:14
168 4 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl-Trek + 49:38
169 7 Zukowsky Nickolas Q36.5 Pro Cycling Team + 49:40
170 3 Viviani Elia Lotto + 49:54
171 3 van Dijke Tim Red Bull-BORA-hansgrohe + 50:51
172 3 Novak Domen UAE Team Emirates-XRG + 52:33
173 4 Slock Liam Lotto + 54:10
174 4 Azparren Xabier Q36.5 Pro Cycling Team + 57:22
175 4 Riesebeek Oscar Alpecin-Deceuninck + 01:05:16