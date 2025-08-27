Classifica Vuelta a España 2025, quinta tappa: Vingegaard torna in maglia roja, Ciccone resta in quota!

La cronosquadre di Figueres ha riconsegnato a Jonas Vingegaard la maglia roja come leader della Vuelta a España 2025. Il danese ha sfruttato l’ottimo lavoro della sua Visma-Lease a Bike nella prova contro il tempo dei vari team, conquistando un prezioso secondo posto parziale a 8″ dalla UAE Emirates e tornando in vetta alla classifica generale dopo cinque frazioni.

Vingegaard si trova adesso al comando della graduatoria assoluta con un margine di 8″ sul terzetto UAE composto da Juan Ayuso, Marc Soler e Joao Almeida, 9″ sull’azzurro Giulio Ciccone (oggi ottimo terzo con la Lidl-Trek) e 16″ sull’ex maglia rossa David Gaudu, che ha dovuto pagare dazio nei 24 chilometri pianeggianti di oggi in Catalogna con la sua Groupama-FDJ. Nono posto a 20″ dal leader per Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-Hansgrohe).

Di seguito la classifica generale aggiornata della Vuelta a España 2025 dopo la quinta tappa.

CLASSIFICA GENERALE VUELTA A ESPAÑA 2025 DOPO LA QUINTA TAPPA

1 2 ▲1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20 14″ 16:11:24

2 10 ▲8 Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG 0:08

3 11 ▲8 Almeida João UAE Team Emirates – XRG ,,

4 13 ▲9 Soler Marc UAE Team Emirates – XRG ,,

5 3 ▼2 Ciccone Giulio Lidl – Trek 6″ 0:09

6 1 ▼5 Gaudu David Groupama – FDJ 14″ 0:16

7 8 ▲1 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike ,,

8 6 ▼2 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 0:20

9 20 ▲11 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe ,,

10 4 ▼6 Bernal Egan INEOS Grenadiers 0:22

11 15 ▲4 Cepeda Jefferson Alveiro Movistar Team 0:25

12 24 ▲12 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

13 5 ▼8 Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 0:30

14 7 ▼7 Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 0:39

15 33 ▲18 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike 0:47

16 30 ▲14 Fisher-Black Finn Red Bull – BORA – hansgrohe 0:48

17 35 ▲18 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe 0:51

18 12 ▼6 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 0:52

19 31 ▲12 Romo Javier Movistar Team 0:53

20 14 ▼6 Lecerf Junior Soudal Quick-Step 0:56

21 17 ▼4 Landa Mikel Soudal Quick-Step ,,

22 36 ▲14 Bisiaux Léo Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

23 27 ▲4 Tiberi Antonio Bahrain – Victorious 0:58

24 28 ▲4 Træen Torstein Bahrain – Victorious ,,

25 16 ▼9 Frigo Marco Israel – Premier Tech 1:02

26 19 ▼7 Riccitello Matthew Israel – Premier Tech ,,

27 40 ▲13 Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

28 29 ▲1 Rodríguez Cristián Arkéa – B&B Hotels 1:03

29 9 ▼20 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 1:05

30 34 ▲4 Meintjes Louis Intermarché – Wanty 1:18

31 25 ▼6 Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL 1:20

32 44 ▲12 Aular Orluis Movistar Team 4″ 1:29

33 41 ▲8 Vervaeke Louis Soudal Quick-Step 1:33

34 42 ▲8 Beloki Markel EF Education – EasyPost 1:34

35 21 ▼14 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 1:43

36 22 ▼14 Tejada Harold XDS Astana Team ,,

37 23 ▼14 López Harold Martín XDS Astana Team ,,

38 53 ▲15 De Pestel Sander Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

39 45 ▲6 García Pierna Raúl Arkéa – B&B Hotels 1:50

40 32 ▼8 Silva Guillermo Thomas Caja Rural – Seguros RGA 1:57