Jannik Sinner si testa in allenamento contro Tommy Paul a Cincinnati: il n.1 del mondo impressiona

Jannik Sinner procede nel proprio avvicinamento al suo primo match contro il colombiano Daniel Elahi Galan a Cincinnati. L’altoatesino difenderà il titolo dell’anno scorso in Ohio, confrontandosi nel secondo turno con il sudamericano e testando la sua condizione dopo che la sua ultima partita ufficiale risale al 13 luglio, cioè alla finale di Wimbledon vinta contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Un successo che ha permesso a Jannik di arrivare in questo torneo con fiducia, dopo che ai nastri di partenza dei Championships era stato costretto a mandar giù il doloroso ko dell’atto conclusivo del Roland Garros sempre opposto ad Alcaraz. Una sfida contro l’iberico che potrebbe riverberarsi anche in questo Masters1000, viste le intenzioni di Carlitos di prendersi la vetta della classifica mondiale.

Nella giornata di ieri Sinner si è allenato con un giocatore, che potrebbe rivelarsi un rivale negli ottavi di finale del torneo americano. Il riferimento è al californiano Tommy Paul. Un training in cui i due hanno effettuato una sorta di “test-match” e l’azzurro ha messo in mostra alcuni colpi del suo repertorio.

Paul ha dovuto fare i conti con i traccianti di Sinner, da tutti i lati del campo, e Jannik si è anche tolto “lo sfizio” di alcune giocate di fino nei pressi della rete oppure smorzate a chiusura del punto. In sostanza, il n.1 del mondo ha ben impressionato, strappando gli applausi del pubblico presente, aggiudicandosi l’unico set completato (6-3) e avanti nello score (2-1) nel secondo, prima di terminare.