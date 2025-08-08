Ambesi sui possibili qualificati per le ATP Finals 2025: “Forse Musetti sarà la prima riserva”

Il Masters 1000 di Toronto e il torneo WTA 1000 di Montreal sono arrivati all’atto conclusivo. I due tornei sul cemento canadese sono pronti per le rispettive finali. Dopo i match della notte abbiamo conosciuto quali saranno le due finali: Shelton contro Khachanov nel torneo maschile, Mboko contro Osaka in quella femminile.

Di questo e molto altro si è parlato nella puntata odierna di Tennismania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Massimiliano Ambesi, ospite della puntata ha iniziato la sua analisi dei match sul cemento canadese. “La partita tra Khachanov e Zverev ha visto i primi due set nei quali sostanzialmente non si è risposto. Nel terzo parziale il tedesco è anche andato avanti ma il russo ha chiuso e per Zverev è arrivato un altro ko pesante. Khachanov se vince torna numero 8 mondiale dopo 6 anni. Un aspetto non da poco”.

L’altra semifinale, invece, ha incoronato Shelton: “L’americano ha vinto un match di livello. Così solido in risposta per due partite di fila non è da tutti. Anzi direi che ha piazzato un successo molto più netto del risultato. Non aveva mai fatto semifinale in un Masters 1000 e ora va in finale. Mi pare lanciatissimo anche in classifica”.

Si chiude con la previsione dei migliori 8 delle ATP Finals: “Spero che il primo sarà Sinner, poi Alcaraz, penso Zverev perchè ha ancora margine, quindi Djokovic, Shelton, Fritz e De Minaur. Ci sono le incognite Draper e Khachanov che a mio parere può fare la semifinale anche a New York. Musetti? Non lo vedo negli 8. Forse sarà il numero 9″.

