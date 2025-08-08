Tennis: Jannik Sinner ufficialmente qualificato alle ATP Finals

Di dubbi non ce n’erano, mancava solo l’ufficialità, che è arrivata oggi. Jannik Sinner è qualificato aritmeticamente alle ATP Finals che si disputeranno alla Inalpi Arena di Torino dal 9 al 16 novembre.

L’azzurro, vincitore di Australian Open e Wimbledon, è il secondo tennista che strappa il pass per la manifestazione di fine stagione: il primo era stato Carlos Alcaraz.

Quarta partecipazione in carriera al torneo per l’azzurro, la terza consecutiva: un bilancio incredibile per l’azzurro che è ovviamente detentore del titolo, agguantato nel 2024.

Per l’altoatesino, numero uno del ranking, dodici partite disputate, con dieci vittorie e sole due sconfitte, delle quali l’ultima nella finale del 2023 contro Novak Djokovic.