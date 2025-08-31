LIVE Sinner-Bublik, US Open 2025 in DIRETTA: l’ostacolo più duro verso la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match Sinner-Bublik

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner ed il kazako Alexander Bublik, valido per il quarto turno degli US Open 2025 di tennis: l’azzurro vuole proseguire il percorso verso la difesa del titolo conquistato lo scorso anno e del numero 1 ATP.

Sarà il settimo incrocio tra i due, con i precedenti che vedono Sinner in vantaggio per 4-2: Bublik ha vinto due dei tre incroci sull’erba, mentre ha perso entrambe le sfide sul cemento, giocate però in ambedue i casi nel 2021, a Dubai e Miami. In favore dell’italiano anche l’unico precedente sulla terra battuta.

Per quanto concerne la corsa al numero 1 ATP, nella classifica virtuale lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’italiano Jannik Sinner, finora, hanno incamerato 200 punti a testa per l’accesso agli ottavi di finale e le distanze tra i due sono rimaste invariate alla vigilia del quarto turno.

L’iberico, infatti, conserva 60 punti di vantaggio sull’azzurro nella graduatoria con i punti degli US Open 2024 già decurtati: Alcaraz si attesta a 9740, mentre Sinner insegue a quota 9680. I due potrebbero affrontarsi soltanto in finale, ed in quel caso il successo varrebbe anche il numero 1 ATP.

Il match tra il numero 1 del mondo ed il numero 23 del seeding si giocherà lunedì 1° settembre, ma al momento restano da definire campo ed orario dell’incontro: gli ottavi di finale degli US Open 2025 si giocheranno tra Arthur Ashe Stadium e Louis Armstrong Stadium su due sessioni.

Le partite nelle due sessioni inizieranno rispettivamente alle ore 17.00 italiane ed all’1.00 di notte ora italiana: finora Sinner non ha mai giocato in sessione serale, ma non è dato sapere se le sessioni verranno aperte da un incontro maschile o femminile.

OA Sport vi offre la diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner ed il kazako Alexander Bublik, valido per il quarto turno degli US Open 2025 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!