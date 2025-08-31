A che ora Errani/Paolini-Kessler/Stearns oggi, US Open 2025: orario, tv, programma, streaming

Prosegue il cammino nel tabellone di doppio femminile delle italiane Sara Errani e Jasmine Paolini agli US Open 2025 di tennis: le azzurre, accreditate della testa di serie numero 2, sfideranno quest’oggi le padrone di casa statunitensi McCartney Kessler e Peyton Stearns.

La sfida si giocherà sul Grandstand e sarà la seconda del programma di giornata, che si aprirà alle ore 17.00 italiane con l’incontro di doppio maschile tra gli argentini Tomas Martin Etcheverry e Camilo Ugo Carabelli e la coppia numero 13 del seeding, composta dal neerlandese Sander Arends e dal britannico Luke Johnson.

Il match degli US Open 2025 di tennis sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e Sky Sport Mix (Diretta Tennis), Sky Sport Plus (con Sky Q, Sky Stream e Sky Glass), SuperTennis HD, SuperTennis Plus (con smart tv), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW (in aggiunta si avrà accesso ad Extra Match), SuperTenniX, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match degli italiani.

CALENDARIO US OPEN 2025

Domenica 31 agosto – Grandstand

Dalle ore 17.00 italiane

Tomas Martin Etcheverry/Camilo Ugo Carabelli (Argentina) – Sander Arends/Luke Johnson (Paesi Bassi/Gran Bretagna, 13)

A seguire

Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 2) – McCartney Kessler/Peyton Stearns (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e Sky Sport Mix (Diretta Tennis), Sky Sport Plus (con Sky Q, Sky Stream e Sky Glass), SuperTennis HD, SuperTennis Plus (con smart tv)

