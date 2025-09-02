Quando si gioca Sinner-Musetti, US Open 2025: data, programma e due possibili opzioni per l’orario

Jannik Sinner contro Lorenzo Musetti: il derby sognato dall’Italia del tennis anche a livello Slam arriva nel momento clou, ai quarti di finale. Proprio dove, a livello Slam in fatto maschile, non era mai capitato.

Curiosamente, però, proprio a New York due quarti tutti azzurri c’erano stati in passato, ma in campo femminile: sempre coinvolta Roberta Vinci, che nel 2012 dovette cedere a Sara Errani (con cui vinse il titolo di doppio pochi giorni dopo) e nel 2013 a Flavia Pennetta (con cui avrebbe poi diviso il campo nella storica finale del 2015). L’Italia avrà un rappresentante in semifinale, e per la prima volta nella storia ne ha avuti due ai quarti in tutti gli Slam dell’anno. Se non è una bella stagione questa, bisognerà chiarire quale può mai essere tale.

Il match tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si giocherà mercoledì 3 settembre. Non è ovviamente ancora stato definito l’ordine di gioco, per cui è possibile che si tratti di sessione diurna (1° o 2° match, si comincia alle 17:30 italiane, di solito il maschile è 2° match) oppure di sessione serale (che comincia alle 19:00 americane, quando in Italia è già l’1:00 del 4 settembre; può essere anche qui 1° o 2° match, di solito è 2°, ma Sinner-Bublik è stato 1°). Sarà possibile seguire il match in chiaro su SuperTennis, nonché su Sky Sport Uno (201) e/o Sky Sport Tennis (203), nonché in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SINNER-MUSETTI, US OPEN 2025

Mercoledì 4 agosto

Arthur Ashe Stadium

Orario da definire Sinner (ITA) [1]-Musetti (ITA) [10] – Diretta tv su in chiaro su SuperTennis e, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (201) e/o Sky Sport Tennis (203)

