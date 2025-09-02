VIDEO Sinner-Bublik 3-0, highlights e sintesi US Open: la sintesi di un monologo devastante

Tre: così pochi sono i game lasciati da Jannik Sinner ad Alexander Bublik. Uno per game. Una delle sue prestazioni di più importante superiorità è arrivata proprio oggi, agli ottavi di finale degli US Open. Il kazako non aveva mai perso il servizio fino ad ora: il numero 1 gliel’ha strappato otto volte.

Basterebbe questo a far capire quel che è stata una notte che si pensava, si immaginava lunga, e invece è stata quasi più breve di una notte nelle parti alte dei Paesi nordici a inizio estate. Una gran gioia per l’Italia, che si potrà così godere il derby Sinner-Musetti.

Per il numero 1 del mondo è il secondo approdo ai quarti a New York, l’ottava volta consecutiva ai quarti in uno Slam, la nona negli ultimi dieci, il 13° quarto Slam in generale e una risposta continua a Carlos Alcaraz, in quella che sembra davvero una corsa parallela.

Inoltre, siamo di fronte al secondo match più veloce dell’edizione in corso in campo maschile (meno in campo solo Machac e Nardi nel primo turno), ma in generale qui si continua ad assistere a pezzi di storia che seguitano a costruirsi l’uno sull’altro.