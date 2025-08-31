Jasmine Paolini resterà in top10 dopo gli US Open? Chi può ancora sorpassare l’azzurra

Jasmine Paolini è stata eliminata nel terzo turno del tabellone di singolare femminile agli US Open 2025 di tennis: l’azzurra non è riuscita ad eguagliare il risultato dello scorso anno, quando raggiunse gli ottavi, ed ha perso dunque 110 punti, scendendo da 4116 a 4006, guadagnando però, al momento, una posizione, passando da ottava a settima.

L’azzurra, infatti, nel ranking WTA scavalca la cinese Zheng Qinwen, assente agli US Open e scesa così a quota 4003 punti, ma potrebbe ancora essere superata da un massimo di 3 atlete: Paolini, dunque, è già aritmeticamente certa di chiudere in top ten al termine degli US Open.

Nella giornata odierna potranno scavalcare la tennista italiana sia la statunitense Jessica Pegula, che in caso di accesso ai quarti si porterebbe a quota 4033, sia la kazaka Elena Rybakina, la quale superando lo scoglio degli ottavi si isserebbe a 4023 punti.

L’altra tennista a poter superare Paolini potrebbe essere una tra la russa Ekaterina Alexandrova, che in caso di accesso in finale andrebbe a 4086, e la ceca Karolina Muchova, la quale vincendo il torneo salirebbe a 4058: Paolini non potrà essere scavalcata da entrambe in quanto le due si affronterebbero in semifinale.