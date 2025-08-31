Quando si gioca Sinner-Bublik, US Open 2025: sicura la data, orario probabile

Il prossimo avversario di Jannik Sinner agli US Open 2025 di tennis sarà il kazako Alexander Bublik: il numero 1 del mondo continuerà la propria difesa del titolo lunedì 1° settembre contro il numero 23 del seeding. Restano da definire campo ed orario dell’incontro.

Gli ottavi di finale degli US Open 2025 si giocheranno tra Arthur Ashe Stadium e Louis Armstrong Stadium su due sessioni, che inizieranno rispettivamente alle ore 17.00 italiane ed all’1.00 di notte ora italiana: finora Sinner non ha mai giocato in sessione serale, ma non è dato sapere se le sessioni verranno aperte da un incontro maschile o femminile.

Il match degli US Open 2025 di tennis sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e Sky Sport Mix (Diretta Tennis), Sky Sport Plus (con Sky Q, Sky Stream e Sky Glass), SuperTennis HD, SuperTennis Plus (con smart tv), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW (in aggiunta si avrà accesso ad Extra Match), SuperTenniX, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO US OPEN 2025

Lunedì 1° settembre

Orario e campo da definire: Jannik Sinner (Italia, 1) – Alexander Bublik (Kazakistan, 23)

PROGRAMMA US OPEN 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

