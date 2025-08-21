MotoGP, Jorge Martin: “Devo lavorare su di me, il potenziale di Aprilia è altissimo”

Lo spagnolo Jorge Martin è ormai completamente assorbito nella ricerca del proprio 100% in sella all’Aprilia. Dopo aver vissuto mesi complicati per i tanti incidenti e anche qualche discussione di troppo relativo al suo futuro con la Casa di Noale, tutto sembra rientrato nei binari dell’equilibro.

Il campione del mondo 2024, infatti, pare essersi calato nella parte di chi vuol spingere per essere nel più breve tempo possibile davanti e, in vista del prossimo week end in Ungheria, le motivazioni sono molto alte. Non ci sono, a questo proposito, conseguenze sulla caduta in Austria.

“Sto bene, ho preso solo un colpo al braccio, ma niente di serio. In questo momento, non guardo troppo ai risultati, ma sono molto focalizzato su me stesso. Competo contro i migliori piloti del mondo e devo crescere per fare in modo che certe situazioni mi vengano più facili“, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport lo spagnolo.

“Sono consapevole di dover compiere degli step in avanti, ma da un certo punto di vista quello che sta facendo Marco (Bezzecchi, ndr.) mi dà uno stimolo ulteriore. Il potenziale dell’Aprilia è altissimo, al pari del mio. Bisogna essenzialmente mettere insieme i pezzi“, ha concluso Martin.