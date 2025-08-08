Basket: Italia, a Trieste c’è la Lettonia nel segno dei fatti nuovi

Quella di domani sera sarà la 26a volta in cui vedremo l’Italia giocare a Trieste. Nel palasport giuliano la squadra azzurra, guidata da quel Gianmarco Pozzecco che è originario di quella “terra di mezzo” che è Gorizia, riceverà la Lettonia di Luca Banchi. Ricevere, in questo caso, è il termine giusto nel senso più letterale della cosa: è emerso che i baltici faranno una vera e propria toccata e fuga in territorio triestino.

Chiaramente, c’è un grande fattore d’attenzione che si lega all’incontro odierno. Si chiama Darius Thompson: è arrivato ieri al raduno e si sta ora allenando regolarmente assieme a un gruppo che ha anche recuperato Stefano Tonut, il quale negli ultimi giorni aveva lavorato a parte. L’ex Brindisi ha sottolineato così, ai microfoni della FIP, il proprio approdo nella terra di cui è diventato cittadino per matrimonio proprio dei tempi pugliesi: “Sono molto contento di essere qui, ho guardato alcune delle partite degli Azzurri e ho visto un grande gruppo. Sono carico e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con la squadra“.

Gli avversari degli azzurri nella giornata di domani saranno all’esordio assoluto nella preparazione del torneo continentale. Banchi cercherà di costruire attorno a Kristaps Porzingis, che è e resta la stella conclamata, un gruppo importante, del quale possono far parte i due Bertans, Rolands Smits, Rodions Kurucs (che in questi giorni sta facendo lavoro di riabilitazione con lo staff), Arturs Zagars, Arturs Kurucs e anche Andrejs Grazulis, che abbiamo avuto modo di vedere all’opera in diverse stagioni sul suolo italiano.

Molto lunga, ma anche interessante, l’analisi di Gianmarco Pozzecco dalle pagine della FIP: “Giocare a Trieste, per me che sono nato qui, è sempre una grande emozione. Lo è stato nel 2022 alla mia prima partita con la Nazionale e lo è anche oggi dopo diversi anni. Rivedere tante facce amiche e tanti maestri per me è unico. Questa volta a tifarmi ci sarà anche mia figlia Gala, che sarà in tribuna con mia moglie Tanya, mia mamma e mio papà. Andremo in campo per fare un altro passo in avanti dopo Trento, consapevoli che l’identità di squadra che abbiamo costruito ci aiuterà ad inserire Darius Thompson, ragazzo super che siamo sicuri potrà darci una grande mano. La Lettonia è una squadra molto forte e ben allenata e ha grandi ambizioni visto che a Riga si giocheranno un girone e le fasi finali dell’Europeo. Al di là dell’avversario e del risultato, da qui al 28 agosto ogni giorno per noi sarà importante per arrivare pronti. Siamo un cantiere aperto ma non sono preoccupato“.

Questa sarà la ventesima volta tra Italia e Lettonia. I precedenti partono da molto lontano, dal 1936, quando il basket era letteralmente tutt’altra cosa rispetto a ciò che è oggi. L’ultima volta è quella del 7 settembre 2023, ai Mondiali nelle Filippine: la Lettonia rimontò gli azzurri vincendo 82-87. Fu la penultima partita in carriera di Gigi Datome.

Diciannove i precedenti tra le due Nazionali, 11 le vittorie per gli Azzurri. La prima in amichevole il 20 dicembre 1936 (Italia-Lettonia 34-29), l’ultima il 7 settembre 2023 a Manila in occasione del Mondiale: in quella occasione per l’Italia arrivò una sconfitta (82-87).