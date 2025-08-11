Italia verso Eurobasket 2025: diversi test e il dubbio Gallinari per Gianmarco Pozzecco

L’Italbasket di Gianmarco Pozzecco prosegue la sua marcia d’avvicinamento agli Europei 2025, con esordio previsto il 28 agosto, alle ore 20.30, contro la Grecia.

Le prossime tappe prevedono un test contro l’Argentina a Bologna, il 14 agosto, due giorni di allenamento a Roma, dal 17 al 19 agosto, e poi il trasferimento in Grecia il 20 agosto.

A quel punto altre due partite, nella mitica arena di OAKA: la prima il 21 agosto contro la Lettonia di coach Banchi, affrontata e battuta qualche giorno fa a Trieste (91-75), la seconda il 22 agosto contro i padroni di casa di quella Grecia che, come detto, sarà avversario dell’esordio nella rassegna continentale per Melli e compagni.

Intanto però per lo staff tecnico c’è un rebus, legato al fatto di capire quando sarà realmente disponibile Danilo Gallinari, sempre impegnato a Porto Rico nelle finali dello scudetto locale con i suoi Vaqueros de Bayamon, contro i Leones De Ponce.

I Vaqueros sono avanti 3-1 nella serie che chiude la stagione portoricana, con gara -5 in programma fra stanotte e domani, ma al momento i Leones – secondo quanto riportato dai media locali – non sarebbero in grado di scendere in campo a causa di un’epidemia influenzale che ha colpito la squadra. L’eventualità di una vittoria a tavolino con il punto del 4-1 potrebbe arrivare andando a “liberare” Gallinari che potrebbe così raggiungere il ritiro azzurro.

Nelle prossime ore e nei prossimi giorni poi, in base al viaggio del cestista classe 1988 alla sua ultima avventura in azzurro, si capiranno i destini di un gruppo che attende il “Gallo” per avere un boost ulteriore verso questi Europei.