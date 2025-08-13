Basket: l’Italia batte al fotofinish la Francia e vola in semifinale dell’Europeo Under 16

È l‘Italia la prima semifinalista dell’Europeo di basket Under 16, in scena a Tbilisi, in Georgia. Gli azzurri hanno battuto, al termine di una partita combattutissima, la Francia, con il punteggio di 73-76. Prestazione incredibile di Mario Machetti, assoluto MVP della partita e trascinatore con ben 27 punti a referto (sua la tripla vincente). L’Italia affronterà venerdì, nel penultimo atto, la vincente di Lituania-Spagna, in un match che si preannuncia spettacolare.

La gara parte subito con ritmi alti, la Francia è sempre in vantaggio e l’Italia resta agganciata con i canestri di Mario Machetti e di Mattia Ruggeri. A metà quarto però c’è il vero allungo transalpino, con due ottime difese ed altrettanti contropiedi (+8). I francesi mettono in campo più fisicità, gli azzurri soffrono e con il canestro di Nathan Soliman subiscono il nuovo +8. La tripla di Leonardo Nicolodi e la penetrazione di Machetti tengono a galla la compagine italiana. 28-23 per la Francia dopo i primi 10 minuti.

Secondo quarto che si apre con un il parziale di 5-0 azzurro ed il pareggio a quota 28. L’Italia difende con più attenzione, i francesi non trovano la via del canestro ed il parziale azzurro si allunga fino al 10-0 (+5). La Francia però risponde subito, continua a dominare sotto canestro e con Lorenz Sanz si porta sul -1. I transalpini ripassano in vantaggio con Melvyn Vounang Nanfah ma è ancora Machetti, già a quota 17 punti, a rispondere (+1). La tripla sulla sirena di Soliman firma il 41-39 per la Francia all’intervallo lungo.

La ripresa si apre con la tripla di Ruggeri e la nuova parità a quota 42. I transalpini si riportano in vantaggio con Messi Yangala e Aaron Towo-Nansi, ma l’Italia rimane sul -1 grazie ai liberi. La Francia allunga nuovamente in contropiede ma Machetti, assoluto protagonista del match, e Nicolodi riaccorciano nuovamente. Gli azzurri difendono bene, giocano di squadra e trovano in Mario Machetti il loro jolly offensivo; la sua tripla vale il 55-55. I francesi però infilano un parziale di 6-0 nell’ultimo minuto, chiudendo in vantaggio 61-56 il terzo quarto.

La tripla di Nicolodi inaugura l’ultima frazione; Nicolo Ronci mette a segno 7 punti consecutivi e l’Italia vola sul +3. La Francia risorpassa con la tripla di Towo-Nansi ma è ancora Ronci a riprendere i transalpini (68 pari). Negli ultimi minuti domina la confusione, il solito Soliman sigla il +2 francese, l’Italia spreca in attacco ed i liberi di Towo-Nansi valgono il +3 a 1’40” dalla fine. Gli azzurri non si demoralizzano e con la tripla di Nicolodi pareggiano a quota 73 a 60 secondi dalla sirena. Soliman ha la palla per il vantaggio che si infrange sul ferro, l’ultimo possesso è italiano. La palla viene affidata a Mario Machetti che mette a segno la tripla di tabella che vale il +3. C’è spazio per il tentativo finale di Soliman che però non trova l’overtime. Sirena finale, 73-76 il punteggio, l’Italia batte la Francia e vola in semifinale dell’Europeo Under 16.