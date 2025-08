LIVE F1, GP Ungheria 2025 in DIRETTA: Leclerc prova ad impensierire le McLaren

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato dell’Hungaroring, alle ore 15.00, ci attende una gara davvero tutta da vivere. Gli spunti di interesse arrivano a pioggia e, per rimanere proprio sul meteo, bisognerà fare attenzione anche da quel punto di vista, dato che le precipitazioni non saranno escluse nella giornata odierna.

Perché parliamo di una gara vibrante? In primo luogo perchè davanti a tutti c’è, dopo tempo immemore, una Ferrari. La pole position sulla pista magiara infatti l’ha conquistata Charles Leclerc con il tempo di 1:15.372 con 26 millesimi su Oscar Piastri e 41 su Lando Norris. Quarta posizione per George Russell a 53 millesimi, quinta per Fernando Alonso a 109, mentre è sesto Lance Stroll a 126 millesimi.

Settima posizione per Gabriel Bortoleto a 353 millesimi, ottavo Max Verstappen a 356, nono Liam Lawson a 449, quindi è decimo Isack Hadjar a 543. Si ferma in 12a posizione Lewis Hamilton, mentre è 15° Andrea Kimi Antonelli. Il pilota della Ferrari, davvero abbattutissimo nella giornata di ieri, proverà a rimontare in maniera rabbiosa per mettere alle spalle questa crisi e le parole durissime contro se stesso rilasciate al termine delle qualifiche.

Il Gran Premio di scatterà alle ore 15.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della F1 sul tracciato dell’Hungaroring. Charles Leclerc parte dalla pole position. Ce la farà contro le fortissime McLaren? Buon divertimento!