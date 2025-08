Griglia di partenza F1, GP Ungheria 2025: Leclerc in pole position! Magia surreale, Ferrari davanti alle McLaren

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP d’Ungheria, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Budapest. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 3 agosto. Lo spettacolo non è mancato sull’esigente tracciato magiaro, che quest’anno ospita l’ultimo fine settimana di gara prima della sosta estiva.

Charles Leclerc ha conquistato la pole position del GP d’Ungheria in maniera del tutto inaspettata. Il pilota della Ferrari ha trovato un giro perfetto nella parte conclusiva del Q3, ha approfittato del cambiamento di condizioni e si è meritato la partenza al primo: si tratta della prima pole stagionale per la Scuderia di Maranello, arrivata grazie al monegasco che ha ampiamente prevalso nei confronti del compagno di squadra, il quale sarà chiamato a una rimonta dalle retrovie.

Alle spalle di Leclerc scatteranno le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, grandi favoriti della vigilia che sono però stati sorpresi. A completare la seconda fila ci sarà la Mercedes di George Russell, seguito dalle Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. Soltanto otavo Max Verstappen con la Red Bull, dietro anche alla Kick Sauber di Gabriel Bortoleto. In quinta fila le Racing Bulls di Liam Lawson e Isack Hadjar.

In difficoltà Kimi Antonelli (undicesimo con la Mercedes) e Lewis Hamilton (tredicesimo con l’altra Rossa): entrambi saranno chiamati a rimontare su una pista dove è difficile sorpassare e dove la griglia di partenza ha un peso specifico enorme. Di seguito la griglia di partenza del GP d’Ungheria 2025 e i risultati delle qualifiche della tappa del Mondiale F1.

GRIGLIA DI PARTENZA GP UNGHERIA F1 2025

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Lando Norris (McLaren)

4. George Russell (Mercedes)

5. Fernando Alonso (Aston Martin)

6. Lance Stroll (Aston Martin)

7. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

8. Max Verstappen (Red Bull)

9. Liam Lawson (Racing Bulls)

10. Isack Hadjar (Racing Bulls)

11. Kimi Antonelli (Mercedes)

12. Oliver Bearman (Haas)

13. Lewis Hamilton (Ferrari)

14. Carlos Sainz (Williams)

15. Franco Colapinto (Alpine)

16. Yuki Tsunoda (Red Bull)

17. Pierre Gasly (Alpine)

18. Esteban Ocon (Haas)

19. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

20. Alexander Albon (Williams)

CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP UNGHERIA F1 2025

Q3

1 Charles Leclerc Ferrari 1:15.372 6

2 Oscar Piastri McLaren +0.026 6

3 Lando Norris McLaren +0.041 6

4 George Russell Mercedes +0.053 5

5 Fernando Alonso Aston Martin +0.109 5

6 Lance Stroll Aston Martin +0.126 6

7 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.353 6

8 Max Verstappen Red Bull Racing +0.356 6

9 Liam Lawson Racing Bulls +0.449 6

10 Isack Hadjar Racing Bulls +0.543 5

Q2

1 Lando Norris McLaren 1:14.890 4

2 Oscar Piastri McLaren +0.051 4

3 Lance Stroll Aston Martin +0.239 4

4 George Russell Mercedes +0.311 3

5 Fernando Alonso Aston Martin +0.505 3

6 Charles Leclerc Ferrari +0.565 4

7 Isack Hadjar Racing Bulls +0.579 4

8 Max Verstappen Red Bull Racing +0.657 4

9 Liam Lawson Racing Bulls +0.740 4

10 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.797 4

11 Kimi Antonelli Mercedes +0.803 3

12 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.804 4

13 Lewis Hamilton Ferrari +0.812 4

14 Carlos Sainz Williams +0.891 5

15 Franco Colapinto Alpine +1.269 4

Q1

1 Oscar Piastri McLaren 1:15.211 2

2 Fernando Alonso Aston Martin +0.070 2

3 Isack Hadjar Racing Bulls +0.305 2

4 Lando Norris McLaren +0.312 2

5 Charles Leclerc Ferrari +0.371 2

6 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.375 2

7 George Russell Mercedes +0.4161

8 Carlos Sainz Williams +0.441 3

9 Lance Stroll Aston Martin +0.462 2

10 Lewis Hamilton Ferrari +0.522 2

11 Max Verstappen Red Bull Racing +0.5252

12 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.539 2

13 Kimi Antonelli Mercedes +0.571 1

14 Liam Lawson Racing Bulls +0.638 2

15 Franco Colapinto Alpine +0.664 2

16 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.688 2

17 Pierre Gasly Alpine +0.755 2

18 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.812 2

19 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.870 2

20 Alexander Albon Williams +1.012