F1, Leclerc potrà confermarsi in gara? Missione difficile, ma la Ferrari è tornata a crescere

Charles Leclerc ha centrato la pole position del Gran Premio di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Avete letto bene. Nessun refuso. Il monegasco ha davvero messo a segno la migliore prestazione nel corso della Q3 sul tracciato dell’Hungaroring. Non ce ne voglia il pilota della Ferrari, del quale non discutiamo certo le qualità, ma il suo risultato odierno rappresenta una grande sorpresa. Il suo “Whaaaat”? Ovvero “Cosaaaa?” in un team radio con il suo muretto al termine del giro decisivo, conferma che lui stesso in primis è risultato il più stupefatto per la prestazione messa in mostra.

In primo luogo perchè ha saputo mettersi dietro entrambe le McLaren (nell’unico tentativo a disposizione con le gomme nuove nella Q3) che apparivano come inavvicinabili in questo weekend. In secondo luogo perchè ha saputo prendere per mano una SF-25 che, fino a quel momento, sembrava dispersa in mare aperto in queste qualifiche. Dopo tre sessioni di prove libere positive, infatti, la vettura con il Cavallino Rampante sembrava svanita.

I due piloti nei team radio si dicevano sorpresi di questo passo indietro, tanto da non riuscire a replicare i tempi della FP3. Lewis Hamilton ha salutato tutti già nella Q2, mentre il nativo di Monte Carlo ha completato un giro sensazionale. Impeccabile. Senza la minima sbavatura. Velocissimo in ogni settore. Tanto da precedere Oscar Piastri e Lando Norris. Una prestazione che conferma come Leclerc sia un pilota eccellente in qualifica e che lo ribadisce in grande forma in questa fase del calendario.

Ed ora? Tutta la concentrazione dovrà essere spostata in direzione della gara che vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 15.00. Riuscire a tenere dietro le due monoposto color papaya non sarà semplice, anche perchè in curva 1 all’Hungaroring si potrà passare ma, anche se non dovesse arrivare la vittoria, il team del Cavallino Rampante può essere soddisfatto, dato che appare evidente come la vettura sia migliorata. Le novità portate tra Austria e Silverstone hanno fatto compiere un passo in avanti alla SF-25. Ora tutto sarà nelle mani di Charles. Non avrà vita facile contro due rivali come Piastri e Norris ma non avrà nulla da perdere. Mai dire mai all’Hungaroring, una pista nella quale a volte succede l’imponderabile…