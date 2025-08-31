LIVE F1, GP Olanda 2025 in DIRETTA: si accende il duello Norris-Piastri, Ferrari a caccia della rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara del GP d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025. Dopo la pausa estiva il circus della F1 riparte da Zandvoort (Olanda) per un rush finale che si preannuncia spettacolare con la lotta per il titolo tra Oscar Piastri e Lando Norris.

I due piloti Mclaren saranno fianco a fianco anche sulla griglia di partenza olandese: nella giornata di ieri l’australiano ha firmato il giro più veloce in 1:08.662 battendo il compagno di scuderia per appena 12 millesimi. La pole position di Piastri ha del sorprendente se si considera quanto fatto vedere da Norris nel resto del weekend: il britannico ha dominato le tre sessioni di prove libere, dando sempre un distacco importante all’oceanico. In terza casella partirà Max Verstappen, che proverà a regalare almeno il podio ai suoi tifosi.

Le due Ferrari sono chiamate ad una gara all’attacco per sognare il podio: Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno concluso le qualifiche rispettivamente in sesta ed in settima posizione, terminando alle spalle anche di un sorprendente Isack Hadjar, quarto, e di George Russell, quinto. Le due rosse dovranno rimontare diverse posizioni per puntare ad un piazzamento tra i primi tre, provando a sfruttare anche la strategia. Chiamato alla rimonta anche Andrea Kimi Antonelli, il quale scatterà dall’undicesima posizione in griglia dopo l’eliminazione in Q2.

Il semaforo verde del GP d’Olanda è previsto per le 15.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale a partire dalle 14.15 circa con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione di questa gara. Buon divertimento!