Formula 1GP Olanda
Frederic Vasseur: “Leclerc aveva il potenziale per la seconda fila, avevamo troppo ritardo ieri”
Calato il sipario sulle qualifiche del GP d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Zandvoort pronostici rispettati relativamente alla prima fila monopolizzata dalla McLaren. Prima e seconda piazzola sono state conquistate dai Papaya, ma non nell’ordine che ci si aspettava dopo quanto è accaduto nelle prove libere.
L’australiano Oscar Piastri ha infatti battuto nel confronto diretto Lando Norris, velocissimo nelle sessioni a precedere il time-attack del sabato. Una grande dimostrazione di freddezza dell’aussie, al cospetto di un Lando che dovrà reagire in vista della gara di domani, dove sono in gioco i punti.
Niente da fare per la Ferrari, che sperava di ottenere la seconda fila, ma l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e il sorprendente Isack Hadjar (Racing Bulls) hanno occupato la terza e la quarta casella. Per il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton sesta e settima piazza e la necessità di rimontare domani.
Il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur, ha analizzato la situazione: “Charles (Leclerc, ndr.) ha detto di aver commesso un errore in curva-10, costato la seconda fila. Ma il problema è che partivamo da troppo lontani, dobbiamo fare un lavoro migliore il venerdì. Eravamo troppo al limite coi tempi, ma alla fine è stato un bel balzo in avanti“, le prime parole dell’ingegnere francese ai microfoni di Sky Sport.
Vasseur è poi entrato nel dettaglio in vari aspetti: “Hamilton ha avuto un ottimo approccio al week end. Sta spingendo dal primo minuto di prove libere e questo è un bene perché entrambi i piloti portando al limite la monoposto ci danno dati importanti per la messa a punto. La questione è che ieri eravamo in ritardo di 1.5sec ed era un divario troppo ampio da colmare. Come mai? Eravamo fuori dalla finestra ideale e quando un particolare non è al suo posto, le conseguenze sono gigantesche. Vedremo domani cosa potremo fare in gara, venerdì avevamo un passo gara migliore che nel time-attack“.
In conclusione, Vasseur ha aggiunto: “La sequenza di curve 7-8 e 9-10 non sono facili da gestire con le gomme, perché si corre il rischio di surriscaldarle. McLaren è l’unica che non ha questo problema e fa la differenza. Come sempre, noi cercheremo di lottare col gruppo comprendente Max Verstappen e George Russell per il podio. Da capire cosa potremo fare con la strategia“.