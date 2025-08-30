F1, Lewis Hamilton: “Feeling migliore questo weekend, ho cambiato il mio approccio”

La lunga pausa estiva sembra aver fatto bene a Lewis Hamilton, capace di risollevarsi sin qui a Zandvoort dopo il flop di Budapest eguagliando sostanzialmente le prestazioni del compagno di squadra Charles Leclerc ma non andando oltre un settimo posto nelle qualifiche per il Gran Premio d’Olanda 2025, quindicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

“Ho avuto un feeling migliore questo weekend. Non è la pista ideale, perché la macchina è stata molto difficile da guidare qui per tutto il fine settimane, però il settimo posto è un risultato solido. Spero di poter progredire domani cercando di mettere pressione a chi ci sta davanti. Siamo tutti molto vicini, dobbiamo continuare a restare concentrati e spingere“, dichiara il pilota inglese della Ferrari ai microfoni di Sky Sport.

“Come team abbiamo fatto un ottimo lavoro, nella FP1 eravamo dietro di 1″6 e a un certo punto il gap era incredibile. Ci siamo avvicinati un po’, però il divario è ancora molto più grande di quello che avremmo sperato. Per domani spero in condizioni meteo miste e di poter lavorare di squadra con Charles in modo da stare davanti e portare a casa il maggior bottino di punti possibile“, prosegue il sette volte campione del mondo.

Sul salto di qualità che lo ha proiettato a mezzo decimo da Leclerc in Q3 a Zandvoort: “Dopo alcune riflessioni ho decisamente migliorato il mio approccio al weekend, cambiando alcune cose nella preparazione che hanno reso il tutto molto più rilassante. Come team non abbiamo cambiato nulla, io e la mia parte di box abbiamo cambiato qualcosa per avvicinarci almeno all’altro pilota Ferrari“.