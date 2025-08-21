Canoa velocità, il K4 approda in finale ai Mondiali! Brilla anche Di Liberto nel K1 200

L’Italia continua a raccogliere soddisfazioni anche nella sessione pomeridiana della seconda giornata ai Mondiali senior 2025 di canoa velocità e paracanoa. La formazione azzurra qualifica in finale A altre quattro barche nella rassegna iridata in corso di svolgimento all’Idroscalo di Milano. Spiccano le prove del K4 500 metri maschile, di Mattia Alfonsi nel C1 500 e di Andrea Domenico Di Liberto nel K1 200 metri.

CANOA VELOCITA’

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel K4 500 maschile Manfredi Rizza, Francesco Lanciotti, Nicolò Volo e Giovanni Penato offrono una splendida prova di forza, vincono con il crono di 1’20’’42 e tagliano il traguardo della finale A con il terzo miglior tempo. L’equipaggio italiano parte bene, controlla la parte centrale della gara e nel finale accelera nuovamente per piazzare lo spunto che gli consente di precedere Polonia e Repubblica Ceca.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel C1 500 maschile Mattia Alfonsi conquista la finale A grazie al secondo posto conquistato in semifinale con il tempo di 1’49’’55. L’azzurro si distende in progressione e chiude alle spalle dell’ungherese Daniel Fejes. Nel C1 200 metri Alfonsi conclude la semifinale in quarta posizione con 41’’24 e deve accontentarsi della finale B.

Nel K1 1000 metri femminile Giada Rossetti chiude la semifinale in terza posizione con 4’02’’71 e ottiene il pass per la finale A. Andrea Domenico Di Liberto si aggiudica la seconda semifinale del K1 200 metri con 35’’42 e accede alla finale A con il terzo tempo assoluto.

PARACANOA

Nella seconda batteria del VL2 donne 200 metri, gara disputata sotto una pioggia battente, Veronica Biglia chiude in quinta posizione con il tempo di 1’15’’85 e dovrà disputare le semifinali. Al momento si attende la decisione della giuria sulle gare non disputate per il forte temporale che ha imposto la sospensione delle gare.