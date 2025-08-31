Lewis Hamilton sul suo errore: “Non so cosa sia successo, ho perso il posteriore e non l’ho recuperato”

Umore sempre più basso per Lewis Hamilton al termine del Gran Premio d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Zandvoort, infatti, il pilota sette volte campione del mondo ha chiuso anzitempo la sua gara, andando a stampare la sua Ferrari in uscita della curva Hugenholtzbocht, il celebre tornantino in pendenza della pista olandese. Davvero il modo peggiore per iniziare la seconda parte di stagione per un pilota che appare sempre più un difficoltà.

La gara è stata vinta da Oscar Piastri che ha chiuso davanti a Max Verstappen a 1.2 secondi ed a Isack Hadjar a 3.2. Quarta posizione per George Russell a 5.6, quinta per Alexander Albon a 6.3, mentre è sesto Oliver Bearman a 9.0. Si ferma in settima posizione Lance Stroll a 9.4, quindi ottavo Fernando Alonso a 11.7, nono Yuki Tsunoda a 13.5, mentre completa la top10 Esteban Ocon a 14.0.

Al termine della gara sulla pista di Zandvoort il pilota del team di Maranello ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport, iniziando ovviamente dalle cause del suo incidente: “Non so davvero cosa sia successo. Quando ho iniziato a salire il banking della curva il posteriore è partito e non sono stato in grado di recuperarlo. La macchina era nervosa, ma il mio ritmo non era male, anzi era buono, dopotutto ero vicino a George Russell. Molto insolito finire una gara così presto e uscire in questo modo. Tutt’altro che bello”.

Ultima battuta sulla gara in generale in casa Ferrari: “Peccato per il mio errore. Fino a quel momento la macchina stava andando bene, io e Charles avevamo un buon ritmo e anche le gomme stavano tenendo bene”.