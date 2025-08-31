Quando la prossima gara di F1? GP Italia 2025: programma Monza, orari, tv, streaming

Non c’è nessuna pausa per il Mondiale di Formula Uno. D’altronde, siamo reduci dal lungo periodo di ferie estive. Dunque i piloti, gli ingegneri e i meccanici hanno avuto modo di “ricaricare le batterie”. Pertanto, archiviata la corsa di Zandvoort, si fanno rapidamente armi e bagagli per trasferirsi nella più meridionale Monza, dove settimana prossima si correrà il Gran Premio d’Italia.

Il GP nell’autodromo edificato alle porte di Milano avrà luogo dal 5 al 7 settembre. Si tratterà peraltro dell’ultima gara europea del 2025. Almeno de facto, perché de jure l’Azerbaigian è in Europa. Cionondimeno, è sufficiente dare uno sguardo alle cartine geografiche e conoscere un minimo la cultura azera per rendersi conto di come si tratti, a tutti gli effetti, di Vicino Oriente e non di Vecchio Continente.

Nel 2024, a Monza si assistette all’apoteosi della Ferrari, capace di compiere un capolavoro strategico con Charles Leclerc. Il monegasco gestì egregiamente gli pneumatici, evitando una sosta ai box e beffando, di conseguenza, le più performanti McLaren. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, se non si potrà essere in loco, basterà seguire la corsa in TV.

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio d’Italia.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Monza. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento brianzolo potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Italia dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

F1 – PROGRAMMA GP ITALIA 2025

VENERDÌ 5 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 13:30-14:30, Prove libere 1

Ore 17:00-18:00, Prove libere 2

SABATO 6 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 12:30-13:30, Prove libere 3

Ore 16:00-17:00, Qualifiche

DOMENICA 7 SETTEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 15:00, GARA