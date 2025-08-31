Seguici su
Quando la prossima gara di F1? GP Italia 2025: programma Monza, orari, tv, streaming

Monza / La Presse

Non c’è nessuna pausa per il Mondiale di Formula Uno. D’altronde, siamo reduci dal lungo periodo di ferie estive. Dunque i piloti, gli ingegneri e i meccanici hanno avuto modo di “ricaricare le batterie”. Pertanto, archiviata la corsa di Zandvoort, si fanno rapidamente armi e bagagli per trasferirsi nella più meridionale Monza, dove settimana prossima si correrà il Gran Premio d’Italia.

Il GP nell’autodromo edificato alle porte di Milano avrà luogo dal 5 al 7 settembre. Si tratterà peraltro dell’ultima gara europea del 2025. Almeno de facto, perché de jure l’Azerbaigian è in Europa. Cionondimeno, è sufficiente dare uno sguardo alle cartine geografiche e conoscere un minimo la cultura azera per rendersi conto di come si tratti, a tutti gli effetti, di Vicino Oriente e non di Vecchio Continente.

Nel 2024, a Monza si assistette all’apoteosi della Ferrari, capace di compiere un capolavoro strategico con Charles Leclerc. Il monegasco gestì egregiamente gli pneumatici, evitando una sosta ai box e beffando, di conseguenza, le più performanti McLaren. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, se non si potrà essere in loco, basterà seguire la corsa in TV.

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio d’Italia.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Monza. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento brianzolo potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTAOA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Italia dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

F1 – PROGRAMMA GP ITALIA 2025

VENERDÌ 5 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)
Ore 13:30-14:30, Prove libere 1
Ore 17:00-18:00, Prove libere 2

SABATO 6 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)
Ore 12:30-13:30, Prove libere 3
Ore 16:00-17:00, Qualifiche

DOMENICA 7 SETTEMBRE (ORARIO ITALIANO)
Ore 15:00, GARA

