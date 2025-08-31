F1, GP Olanda 2025. Piastri o Norris, chi vincerà il XV round del match per il Mondiale? La Ferrari se ne sta in sottofondo

Si fa sempre più emozionante la lotta per il Mondiale di F1 2025. Chi sarà il nuovo Campione? Oscar Piastri oppure Lando Norris? L’incertezza è totale, come dimostrato da quanto accaduto nelle qualifiche di Zandvoort. Per tutte le sessioni di prove libere, l’inglese è stato superiore all’australiano. Però, quando si è trattato di stilare la griglia di partenza, l’aussie ha ribaltato le gerarchie, seppur di un’inezia.

La domanda è se Piastri si è nascosto per tre sessioni, tirando fuori il proprio potenziale solo all’ultimo momento, oppure se Norris ha avuto un passaggio a vuoto in una fase cruciale del weekend. Lo scopriremo oggi, durante il Gran Premio d’Olanda che partirà alle 15:00. I punti si assegnano la domenica e, alla luce dell’equilibrio massimo tra i due piloti McLaren, ogni tappa può risultare determinante da qui a novembre.

Non dovrebbe piovere o comunque le possibilità sono scarse. Cionondimeno, il meteo potrebbe essere un fattore. Lo si è visto ieri, quando l’innalzamento repentino della temperatura dell’asfalto ha detto bene a Max Verstappen (terzo in griglia) e male a George Russell (quinto), i quali sono i principali candidati ad accompagnare il tandem papaya sul podio (sempre che il GP sia lineare, se poi dovessero sopraggiungere imprevisti, potrebbero ambire a qualcosa in più). Il vento, sempre fastidioso a Zandvoort, sarà un’altra incognita da gestire.

A proposito di incognite, chissà cosa combinerà Isak Hadjar, quarto con la Racing Bulls. Verosimilmente ambirà a un piazzamento di prestigio, con il sogno di tenersi alle spalle ambedue le Ferrari. Non sarà facile, perché le Rosse avranno comunque modo di risalire la china, ma la SF-25 proprio non ne vuole sapere di incidere sulla pista olandese. Charles Leclerc e Lewis Hamilton dovranno correre di rimessa, nel tentativo di strappare qualcosa in più del quinto e del sesto posto che sembrerebbero le posizioni più probabili per il Cavallino Rampante in questa domenica di Zandvoort.

Ridimensionate le Aston Martin dopo il brillante venerdì, ma Fernando Alonso avrà certamente modo di marcare qualche punto. Medesima ambizione per Andrea Kimi Antonelli, per il quale sarebbe importante trovare un buon piazzamento, in maniera tale da riguadagnare fiducia in vista del GP d’Italia.