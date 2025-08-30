Griglia di partenza F1, GP Olanda 2025: Piastri in pole, Leclerc in terza fila, Antonelli fuori in Q2

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP d’Olanda, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Zandvoort. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 31 agosto, la prima dopo la sosta estiva. Lo spettacolo non è mancato sull’esigente tracciato dei Paesi Bassi, caratterizzato anche da curve paraboliche molto impegnative e sempre altamente scenografiche.

Oscar Piastri ha conquistato la pole position del GP d’Olanda e scatterà al palio al volante della sua McLaren, precedendo il compagno di squadra Lando Norris. Si preannuncia un gran duello in ottica Mondiale, alle spalle delle due vetture color papaya ci saranno la Red Bull di Max Verstappen e l’inattesa Racing Bulls di Isack Hadjar.

Le Ferrari saranno costrette ancora a una rimonta: Charles Leclerc sesto e Lewis Hamilton settimo dietro alla Mercedes di George Russell. Sesta fila per Kimi Antonelli, undicesimo con l’altra Mercedes. Di seguito la griglia di partenza del GP d’Olanda 2025 e i risultati delle qualifiche della tappa del Mondiale F1.

GRIGLIA DI PARTENZA GP OLANDA F1 2025

1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Isack Hadjar (Racing Bulls)

5. George Russell (Mercedes)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Lewis Hamilton (Ferrari)

8. Liam Lawson (Racing Bulls)

9. Carlos Sainz (Williams)

10. Fernando Alonso (Aston Martin)

11. Kimi Antonelli (Mercedes)

12. Yuki Tsunoda (Red Bull)

13. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

14. Pierre Gasly (Alpine)

15. Alexander Albon (Williams)

16. Franco Colapinto (Alpine)

17. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

18. Esteban Ocon (Haas)

19. Oliver Bearman (Haas)

20. Lance Stroll (Aston Martin)

CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP OLANDA F1 2025

Q3

1 Oscar PiastriMcLaren 1:08.662 6

2 Lando NorrisMcLaren +0.012 6

3 Max VerstappenRed Bull Racing +0.263 6

4 Isack HadjarRacing Bulls +0.546 6

5 George RussellMercedes +0.593 6

6 Charles LeclercFerrari – – 8

7 Lewis HamiltonFerrari – – 8

8 Liam LawsonRacing Bulls – – 6

9 Carlos SainzWilliams +0.843 6

10 Fernando AlonsoAston Martin +0.968 6

Q2

1 Lando Norris McLaren 1:08.874 4

2 Oscar Piastri McLaren +0.090 4

3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.248 4

4 Lewis Hamilton Ferrari +0.387 6

5 Charles Leclerc Ferrari +0.430 6

6 George Russell Mercedes +0.439 4

7 Fernando Alonso Aston Martin +0.492 4

8 Liam Lawson Racing Bulls +0.509 4

9 Isack Hadjar Racing Bulls +0.565 4

10 Carlos Sainz Williams +0.598 4

11 Kimi Antonelli Mercedes +0.619 4

12 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.748 5

13 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.748 4

14 Pierre Gasly Alpine +0.763 5

15 Alexander Albon Williams +0.778 4

Q1

1 Oscar Piastri McLaren 1:09.338 2

2 Lando Norris McLaren +0.131 2

3 George Russell Mercedes +0.338 2

4 Max Verstappen Red Bull Racing +0.358 2

5 Liam Lawson Racing Bulls +0.441 2

6 Alexander Albon Williams +0.454 2

7 Kimi Antonelli Mercedes +0.507 2

8 Pierre Gasly Alpine +0.5563

9 Lewis Hamilton Ferrari +0.562 3

10 Charles Leclerc Ferrari +0.568 3

11 Fernando Alonso Aston Martin +0.612 2

12 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.616 3

13 Isack Hadjar Racing Bulls +0.628 2

14 Carlos Sainz Williams +0.642 2

15 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.699 2

16 Franco Colapinto Alpine +0.766 3

17 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.857 3

18 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.859 3

19 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.924 3

20 Lance Stroll Aston Martin – – 1