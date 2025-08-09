ATP Cincinnati 2025, Jannik Sinner è l’attrazione principale del sabato italiano

Terza giornata di gare per il torneo ATP di Cincinnati. Il primo turno è in archivio, si torna in campo per disputare i match dei trentaduesimi di finale e sarà un sabato marcato Italia quello in programma sui campi dell’Ohio. Sono ben quattro gli alfieri azzurri pronti a debuttare nel Masters 1000 che precede lo US Open.

Jannik Sinner torna in campo, dopo il trionfo di Wimbledon, per dare il via alla campagna americana e difendere il titolo vinto lo scorso anno nella finale contro Frances Tiafoe. Il numero uno del mondo ha ritrovato nel suo staff il preparatore Umberto Ferrara e ha lavorato sodo per presentarsi nelle migliori condizioni ad una fase della stagione che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa al numero uno del mondo. Il primo ostacolo da affrontare per il tennista italiano è il colombiano Daniel Elahi Galan. Nei precedenti, l’ultimo risale agli ottavi di Wimbledon 2023, Sinner conduce 2-0. Chi vince accede ai sedicesimi, turno in cui affronterà il vincitore della sfida tra il canadese Gabriel Diallo , testa di serie numero 30, e l’argentino Sebastian Baez.

Recuperare il tempo perduto con l’infortunio accusato nella semifinale del Roland Garros e ritrovare lo smalto dell’eccellente prima parte di annata per avvicinarsi nel migliore dei modi all’ultimo Slam dell’anno. Lorenzo Musetti, smaltita la delusione per la sconfitta in rimonta subita nei sedicesimi di Toronto contro Alex Michelsen, esordisce nel torneo americano affrontando il francese Benjamin Bonzi, giustiziere di Matteo Arnaldi al primo turno. L’unico precedente tra i due nel circuito maggiore, il primo turno degli Australian Open 2024, è stato vinto in quattro set dal giocatore toscano. Il carrarino, in caso di vittoria, affronterebbe poi al terzo turno il vincente del confronto Stefanos Tsitsipas-Fabian Marozsan.

Lorenzo Sonego incrocia sulla propria strada Zizou Bergs. Il piemontese ha disputato un buon torneo a Toronto e avrebbe potuto forse osare qualcosa in più nella sfida dei sedicesimi contro il russo Andrey Rublev. La testa di serie numero 31, al primo confronto diretto con il rivale, sembra partire in vantaggio in sede di pronostico, ma non potrà permettersi il lusso di sottovalutare l’avversario, giocatore reduce da una serie di sconfitte al primo turno dopo la finale raggiunta a metà giugno sull’erba olandese del torneo di ‘s Hertogenbosch. Chi vince affronterà il vincente del derby statunitense Taylor Fritz-Emilio Nava.

La sua impressionante crescita continua di settimana in settimana; è vietato però pensare di rallentare l’andatura. Flavio Cobolli, testa di serie numero 17, debutta nel torneo con il francese Terence Atmane. Il romano è stato il miglior italiano nel torneo di Toronto e negli ottavi di finale ha servito per il match contro lo statunitense Ben Shelton, poi vincitore del torneo. L’azzurro sembra godere dei favori del pronostico e punta ad accedere ai sedicesimi contro chi si aggiudicherà il match Davidovich Fokina-Fonseca.

A completare il super sabato del tennis nostrano provvede la partenza del torneo di doppio femminile. Nell’incontro dei sedicesimi di finale Sara Errani e Jasmine Paolini, prime teste di serie, affrontano una coppia alternate nel match di apertura sul campo numero 7.