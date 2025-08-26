Jannik Sinner in un documentario di Rolex: il n.1 del mondo si racconta tra gioia e dolori

Un modo per raccontarsi. Jannik Sinner è il protagonista di un documentario che Rolex gli ha dedicato. Gli appassionati di tennis e i tifosi del n.1 mondo potranno fruire di questo che rientra negli episodi dedicati ai grandi personaggi dello sport che il noto brand svizzero promuove. Non è un caso che nei mesi scorsi sia stato pubblicato un’opera simile sullo spagnolo Carlos Alcaraz, intitolata “Nuove frontiere”.

In questo caso si è scelto: “Jannik Sinner – The Return”. Il tennista altoatesino rivela particolari importanti in una fase molto delicata della sua carriera, cioè quella che l’ha visto al centro della vicenda “Clostebol”. Un viaggio nel tempo, con immagini personali, che parte dal passato, ripercorrendo i tratti più importanti del percorso agonistico di Jannik, che l’hanno portato a diventare campione Slam e n.1 del mondo.

Un’ascesa nel gotha che ha avuto la fase critica nell’agosto del 2024, alla vigilia degli US Open. La pubblicazione della sentenza sul caso di doppia positività e tutto quello che ne è conseguito, con il tennista tricolore a interpretare il campo da gioco come il suo “luogo dove sentirsi al sicuro“. E così, dopo il trionfo negli Australian Open 2025 e la sospensione di tre mesi la vicenda, il tutto si è focalizzato nella ripresa degli allenamenti nel Principato, con gli interventi dei coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill a spiegare come questa fase sia stata interpretata dal campione.

Un percorso che si conclude con il ritorno in campo di Jannik a Roma, la finale di Parigi e il trionfo di Wimbledon dell’azzurro. “Con la sua straordinaria ascesa al vertice della classifica mondiale e la conquista di diversi titoli del Grand Slam, Jannik Sinner ha ridefinito l’eccellenza nel tennis maschile e si è imposto tra i più grandi giocatori della sua generazione. Ne “Il ritorno”, parte di unʼesclusiva docu-serie sulla famiglia Rolex, il campione racconta come sia riuscito a superare la sfida più grande della sua carriera e, mosso dalla passione per l’eccellenza che da sempre lo anima, sia tornato ad affermarsi tra i protagonisti della scena tennistica”, ha scritto Rolex. Di seguito il video del documentario: