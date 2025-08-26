US Open 2025, il martedì si tinge d’azzurro. Debutto per Sinner e Musetti

Il primo martedì dello US Open 2025 completa il programma degli incontri di primo turno del tabellone di singolare maschile e di quello del singolare femminile. Sarà una giornata dalle forti tinte azzurre perché l’Italia schiera un contingente di quattro atleti nel quale spiccano i debutti di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

L’attesa è terminata. È il momento di togliere i veli e iniziare quella corsa che, nei migliori auspici, punta ad arrivare a domenica 7 settembre per provare a bissare il successo dello scorso anno contro Taylor Fritz. Jannik Sinner inizia la difesa del titolo affrontando il ceco Vit Kopriva al debutto nello Slam newyorkese.

Il numero uno del mondo, dopo aver osservato un paio di giorni di riposo, ha smaltito le conseguenze del malessere accusato nella finale del Masters 1000 di Cincinnati. Sinner è tornato al lavoro per presentarsi ai nastri di partenza del torneo nelle migliori condizioni. Importante partire forte e cercare di consolidare gli automatismi di gioco. Il possibile secondo turno contro l’australiano Alexei Popyrin richiederà già una prestazione di notevole qualità.

Lorenzo Musetti ha bisogno di tornare a incamerare successi con continuità per difendere la Top 10 ed alimentare le residue speranze di qualificazione alle ATP Finals di Torino. Recuperare lo straordinario livello di gioco esibito ad inizio annata rappresenta la priorità per invertire la rotta.

L’infortunio patito a Parigi e il virus pre-Wimbledon hanno avuto sicuramente il loro peso, ma è innegabile affermare che il toscano sta dimostrando dei limiti sul duro. Il cammino del carrarino non inizia certamente in discesa, perché il francese Giovanni Mpetshi-Perricard è un cliente ostico, dotato di un gran servizio. Per avanzare Musetti dovrà sfoderare una prova di assoluto valore.

Matteo Arnaldi entra in campo per affrontare l’insidiosa sfida contro l’argentino Francisco Cerundolo. Il ligure deve tornare ad esprimere il suo miglior tennis con continuità. Solo così può provare a recuperare terreno in classifica. Superare il giocatore sudamericano significherebbe guadagnare fiducia nei propri mezzi in vista del secondo turno contro uno tra lo spagnolo Pedro Martinez e lo svizzero Leandro Riedi.

Lorenzo Sonego ha già raggiunto i quarti di finale all’Australian Open e gli ottavi di finale a Wimbledon. Il sorteggio ha riservato al torinese l’abbinamento con l’australiano Tristan Schoolkate, accoppiamento che non sembra proibitivo per un giocatore in grado di esprimersi al meglio sui campi in cemento. In caso di vittoria il tabellone proporrebbe l’incrocio con il vincente dell’incontro Alexander Bublik-Marin Cilic.

In campo maschile inizia il torneo di Alexander Zverev. Il tedesco, testa di serie numero 3, affronta il cileno Alejandro Tabilo, giocatore che merita una classifica nettamente migliore di quella attuale, nel match serale sull’Arthur Ashe. Alex de Minaur, testa di serie numero 8, debutta nel torneo affrontando il connazionale Christopher O’Connell. Tommy Paul, possibile avversario del numero uno negli ottavi, si misura con il danese Elmer Moller. Da seguire, con grande interesse, il duello tra il kazako Alexander Bublik e il croato Marin Cilic.

Nel tabellone del singolare femminile è il momento dell’esordio per la giocatrice più calda del momento. La polacca Iga Swiatek, trionfatrice a Wimbledon e a Cincinnati, affronta la colombiana Emiliana Arango. Coco Gauff, testa di serie numero 3, inizia il suo cammino nello Slam di casa contro la veterana australiana Ajla Tomljanovic.