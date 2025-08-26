Altri video
Mondiali Canoa 2025: le voci degli azzurri dall’Idroscalo di Milano
FOCUS SUMMER – Dario Puppo: la voce dello sport italiano tra tennis, Olimpiadi e biathlon
SPECIALE VELA – Recupero incredibile: Biotherm vince la seconda tappa di The Ocean Race Europe
SPECIALE TENNIS – Reggi & Cecchini, campionesse senza tempo
In attesa dell’esordio di Jannik (intorno alle 19:30) per la difesa del titolo a New York, le prime due giornate regalano 4 italiani al secondo turno, con Jasmine Paolini. Cobolli vincente nel derby con Passaro.
Bene Alcaraz e Fonseca. Non sono mancati ritiri, addii e follie alla Medvedev. Ma è mancato un po’ di spettacolo?
Ne parliamo insieme in diretta alle 8:15 su TennisMania!
Non perderti analisi e i commenti live dello US Open.
