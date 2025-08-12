Jannik Sinner: “Ho bisogno di partite difficili come questa. Devo recuperare gli automatismi”

Jannik Sinner ha superato anche il terzo turno del torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati e si è qualificato per gli ottavi di finale: l’azzurro ha sconfitto in due partite il canadese Gabriel Diallo, annullando un set point nella seconda frazione ed ora affronterà il transalpino Adrian Mannarino.

L’azzurro ha dichiarato a caldo a Tennis TV: “È stata una partita dura, mi è sembrata una giornata molto difficile in campo. Penso che Diallo abbia servito in modo incredibile per tutto il tempo, ma soprattutto nel secondo set: quando affronti questo tipo di avversari, che si dimostrano grandi servitori, devi sempre trovare un certo equilibrio da fondocampo, il che può richiedere un po’ di tempo. In questo senso, ho faticato in molte fasi della partita, ma sono contento del risultato. Alla fine, questo è quello che cercavo. Ho bisogno di partite difficili come questa, di immergermi in situazioni avverse durante il gioco“.

Le aspettative di Sinner: “Con gli US Open così vicini, l’obiettivo principale di questa parte di stagione, è necessario attraversare questi momenti per recuperare quegli automatismi che mi permetteranno di arrivare a New York in forma. Alla fine, sono riuscito ad evitare il terzo set contro Diallo, nonostante non abbia giocato sempre bene. Non sono nemmeno riuscito a servire come avrei voluto in alcuni game, ma, come ho detto, sono contento di aver superato un match così difficile e di aver raggiunto il turno successivo del tabellone principale“.

Le diverse sensazioni in campo rispetto all’esordio: “Dall’altra parte della rete avevo un profilo di avversario completamente diverso, così come un calendario diverso. L’altro giorno ho dovuto giocare di giorno, ed oggi ho giocato di notte. Direi che la palla vola ancora molto, troppo, anche se forse si nota un po’ meno a quest’ora. In ogni caso, queste partite che giochiamo di notte, rispetto a quelle che giochiamo di giorno, sono positive. Ora devo prepararmi per una nuova sfida per il prossimo turno, sapendo che le condizioni saranno ancora una volta molto difficili, quindi non posso che avere una mentalità forte, accettando certe situazioni che si presenteranno in campo“.