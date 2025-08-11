Dove vedere in tv Nardi-Mensik, ATP Cincinnati 2025: orario, programma, streaming

Luca Nardi non vuole fermarsi e sogna una nuova impresa per continuare il suo incredibile cammino al Masters 1000 di Cincinnati 2025. Il giovane talento marchigiano, sconfitto al secondo turno delle qualificazioni e poi ripescato nel main draw grazie ad alcuni forfait, dovrà inventarsi qualcosa di speciale per battere Jakub Mensik e approdare così agli ottavi sul cemento dell’Ohio.

Il 22enne azzurro, autore di una stagione sin qui con tanti bassi e pochi alti, stava rischiando di scivolare fuori dalla top100 del ranking mondiale ma con le due vittorie consecutive raccolte nel tabellone principale di Cincinnati guadagnerà almeno una decina di posizioni. Non ci sono precedenti tra Nardi e Mensik, con il ceco classe 2005 che va considerato nettamente favorito sulla carta dall’alto del suo attuale best ranking (n.17 al mondo) e dei suoi picchi di rendimento su questa superficie (lo scorso marzo ha vinto il 1000 di Miami a soli 19 anni e 6 mesi).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Nardi-Mensik, terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (palinsesto esatto ancora da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NARDI-MENSIK CINCINNATI 2025

Martedì 12 agosto

Court 3 – Inizio alle ore 17.00

A. Popyrin vs A. Rublev

A seguire

Luca Nardi vs Jakub Mensik

PROGRAMMA NARDI-MENSIK CINCINNATI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (palinsesto esatto ancora da definire).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.