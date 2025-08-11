Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Lammons/Pel, ATP Cincinnati 2025: orario, programma, streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori scendono in campo martedì 12 agosto alle ore 17.00 italiane contro lo statunitense Nathaniel Lammons ed il neerlandese David Pel in occasione del primo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2025. Un debutto sulla carta abbastanza agevole per la collaudata coppia azzurra, che vuole tornare al successo dopo la prematura eliminazione in quel di Toronto.

Il binomio italiano parte con i favori del pronostico in questo match d’esordio nell’ultimo grande torneo di preparazione sul cemento nordamericano in vista degli US Open, quarto Slam della stagione. Bolelli e Vavassori, in trionfo lo scorso 27 luglio a Washington, si trovano attualmente al sesto posto della Race di specialità e sono quindi in piena lotta per la qualificazione alle ATP Finals di Torino.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bolelli/Vavassori-Lammons/Pel, valevole come primo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (palinsesto esatto ancora da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI-LAMMONS/PEL CINCINNATI 2025

Martedì 12 agosto

Court 10 – Inizio alle ore 17.00

Simone Bolelli/Andrea Vavassori vs Nathaniel Lammons/David Pel

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-LAMMONS/PEL CINCINNATI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (palinsesto esatto ancora da definire).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.