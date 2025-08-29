Jannik Sinner eguaglia il record di Roger Federer sul cemento negli Slam!

La serie vincente prosegue. Jannik Sinner ha portato a 23 le vittorie consecutive negli Slam sul cemento. L’hard-court è la superficie sulla quale il pusterese si sente “a casa”, usando le sue parole, e quindi la netta vittoria contro un ottimo giocatore come l’australiano Alexei Popyrin nel 2° turno degli US Open 2025 non è una sorpresa.

A impressionare, semmai, è la serenità con cui spesso e volentieri Jannik sia in grado di tirarsi fuori da condizioni complicate. Nel match di ieri, salvando una palla break, l’azzurro ha messo a segno un ace di seconda. Un vincente che la dice lunga sul livello attuale raggiunto dal classe 2001 del Bel Paese.

E così, si può anche affermare che il rendimento dell’altoatesino sia alla stregua di un’icona di questa disciplina come Roger Federer. Dopo 50 partite giocate negli Slam sul duro, infatti, Sinner ha ottenuto 41 vittorie e 9 sconfitte, eguagliando il primato dello svizzero, condiviso anche con Andre Agassi e Jim Courier.

Roger Federer went 41-9 in his first 50 Grand Slam hardcourt matches. Jannik Sinner went 41-9 in his first 50 Grand Slam hardcourt matches. — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2025

A questo punto il giocatore tricolore punta ad aggiornare ancor i propri numeri, visto che il suo spirito è sempre quello di andare a caccia. L’aver raggiunto le 64 settimane consecutive da n.1 del mondo non può bastare. Gli stimoli sono quelli di dare un seguito ulteriore.