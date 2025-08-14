Il calvario senza fine di Matteo Berrettini: una nuova rinuncia e il futuro col punto interrogativo

Ci si era illusi esattamente due settimane fa quando Matteo Berrettini e Jannik Sinner si erano allenati insieme nel Principato, immortalando il tutto sui social. Il n.1 del mondo ha poi lasciato il Principato, per essere impegnato nella trasferta americana, mentre il romano è rimasto in terra monegasca e si sperava di avere dei lumi circa la sua partecipazione agli US Open.

La risposta è stata negativa. Niente US Open per Matteo, allungando la striscia di rinunce che si aggiorna senza soluzioni di continuità da Wimbledon. L’ultima vera apparizione dell’azzurro è in quel primo turno e, più che al fisico e al problema agli addominali, è un discorso di energie mentali a dover essere approfondito.

La paura di farsi male e di essere sempre sul filo del rasoio, probabilmente, sta impedendo al tennista nostrano di tornare con decisione in campo. Una convivenza con gli infortuni che dura da diverso tempo, ma stavolta a venire meno è proprio quella capacità che lo aveva contraddistinto, ovvero saper andare oltre e ricominciare.

L’ELENCO DEGLI INFORTUNI DI MATTEO BERRETTINI

Febbraio 2022: problema agli addominali

Marzo 2022: operazione alla mano destra

Giugno 2022: COVID-19

Ottobre 2022: dolore al piede sinistro (versamento)

Marzo 2023: contrattura al polpaccio destro

Aprile 2023: nuovo problema agli addominali

Agosto 2023: grave distorsione alla caviglia destra (US Open)

Gennaio 2024: problema al piede destro

Settembre 2024: ricaduta agli addominali

Aprile 2025: ricaduta agli addominali

A questo punto c’è da chiedersi quale sarà il futuro del giocatore tricolore e quali saranno i suoi obiettivi. Risposte che sono Berrettini può avere.