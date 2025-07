Berrettini si allena con Sinner: la foto a Montecarlo e gli scenari per gli US Open

Matteo Berrettini ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram: un selfie insieme a Jannik Sinner, accompagnato dal messaggio “step by step with the best”, “passo dopo passo insieme al migliore”. Il romano si è allenato con il fuoriclasse altoatesino sulla terra rossa di Montecarlo e ha poi diffuso questo scatto, che fa tirare un sospiro di sollievo.

Matteo Berrettini aveva dichiarato di essere stanco e di dover decidere su cosa fare del suo futuro dopo che aveva perso contro il polacco Majchrzak al primo turno di Wimbledon. Era il 30 giugno, poi il 29enne non ha più giocato un incontro: nell’ordine ha rinunciato al torneo ATP 500 di Kitzbuehel e poi anche ai Masters 1000 di Toronto e Cincinnati, non comunicando una data del suo ritorno.

La foto con il numero 1 del mondo lascia però sperare per il prossimo futuro e per una sua presenza agli US Open, ultimo Slam della stagione che scatterà domenica 24 agosto sul cemento di Flushing Meadows a New York. Nelle ultime settimane non aveva infatti pubblicato video degli allenamenti, ma l’allenamento insieme all’amico con cui ha vinto la Coppa Davis lo scorso anno è una ripartenza.