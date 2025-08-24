Fritz: “Quello che stanno facendo Sinner e Alcaraz motiva tutti noi a migliorare”

Lo scorso anno è arrivato ad un passo dal successo, fermato solamente in finale dall’incontenibile Jannik Sinner. Quest’anno ha tutta l’intenzione di provare ad essere nuovamente tra i protagonisti dell’ultimo Slam stagionale. Taylor Fritz si presenta agli US Open 2025 come finalista in carica e quarta testa di serie.

L’americano, consapevole di quanto questo evento possa essere importante per lui, vuole tornare a lottare per la vittoria del titolo dopo aver smaltito la legittima delusione per la sconfitta incassata dalla rivelazione francese Terence Atmane nell’incontro degli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati.

Per provare a farsi strada Fritz dovrà sfoderare la miglior versione di sé stesso perché il il sorteggio lo ha collocato nella parte bassa del tabellone proponendogli il probabile quarto di finale contro il serbo Novak Djokovic e la possibile semifinale contro uno tra il connazionale Ben Shelton e lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Interpellato, a poche dall’incontro d’esordio con il connazionale Emilio Nava, sulle aspettative per il suo cammino nel torneo, il giocatore statunitense continua a professare ottimismo: “Mi sento nervoso a ogni Slam, ma è un bene perché significa che arrivo con aspettative molto alte. Se riesci a superare quei momenti difficili nei primi turni, finisci per giocare bene. Quello che stanno facendo motiva tutti noi a migliorare ogni giorno“.