Iga Swiatek è pronta per gli US Open: “Sono tornata me stessa”

Iga Swiatek è la giocatrice più in forma del momento. La tennista polacca, tornata a vincere un titolo dopo oltre un anno di digiuno, è reduce dal successo di Wimbledon e dal prestigioso bis ottenuto a Cincinnati nella finale giocata con Jasmine Paolini. Swiatek, testa di serie numero due, ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa.

Sul titolo vinto a Cincinnati e l’apparizione immediata a New York per disputare il torneo di doppio misto: “Sono stati i giorni più frenetici che abbia mai avuto in un torneo. Tutto è andato molto velocemente e sono felice di aver fatto bene nel doppio misto“.

Sui premi in denaro nel circuito femminile: “Ovviamente, c’è una grande differenza tra quanto guadagnano uomini e donne nello sport. Sia i tennisti che le tenniste sono in cima alla classifica degli atleti più pagati. Se siamo arrivati ​​fin qui nel circuito femminile, è grazie a persone come Billie Jean King o Venus Williams. Non è stata una sola persona a portarci fin qui, il cambiamento richiede molta perseveranza e persone diverse. Continuiamo tutti a lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi per cui ci stiamo impegnando“.

Sui progressi tecnici compiuti sul cemento: “Mi sono preparata molto bene durante la preseason e ho imparato molte cose nuove in Australia. La stagione successiva è stata un po’ più complicata da altri punti di vista e non ero in grado di vincere tornei. Sono tornata me stessa dopo il Roland Garros e ho applicato tutto ciò che ho imparato nella preseason a Wimbledon e Cincinnati. Vedremo cosa succederà in questo torneo“.

Sul rapporto con il suo allenatore: “Sono un po’ testarda e quando mi dicono di fare qualcosa di diverso da quello a cui sono abituata, ho bisogno di prove che funzioni. Devo scendere in campo e verificare che funzioni, e se funziona, seguo quel consiglio. A volte ho bisogno di diverse sessioni di allenamento per capirlo, e poi mi lamento o litighiamo, ma lui è abituato e mi accetta così. Allo stesso modo, penso di imparare in fretta, e tutto quello che mi dice ha senso. Se non capisco, me lo spiega in mille modi diversi finché non ci riesco“.