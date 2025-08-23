Paolini-Aiava, US Open 2025: programma, orario, tv, streaming

Domenica 24 agosto inizieranno i match del tabellone principale di singolare femminile degli US Open 2025 di tennis: a New York (Stati Uniti) l’azzurra Jasmine Paolini, accreditata della testa di serie numero 7, affronterà la qualificata australiana Destanee Aiava.

Il match sarà il terzo di giornata sul Louis Armstrong Stadium, con il programma che si aprirà alle ore 17.00 italiane, ma la sfida dell’azzurra si giocherà non prima dell’1.00 ora italiana di lunedì 25 agosto: in precedenza gli incontri tra Emma Raducanu ed Ena Shibahara e tra Emilio Nava e Taylor Fritz.

La sfida tra Jasmine Paolini e la qualificata australiana Destanee Aiava degli US Open 2025 di tennis sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e Sky Sport Mix (Diretta Tennis), Sky Sport Plus (con Sky Q, Sky Stream e Sky Glass), SuperTennis HD, SuperTennis Plus (con smart tv), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW (in aggiunta si avrà accesso ad Extra Match), SuperTenniX, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO US OPEN 2025

Domenica 24 agosto – Louis Armstrong Stadium

Dalle ore 17.00 italiane

Emma Raducanu (Gran Bretagna) – Ena Shibahara (Giappone, Q)

A seguire

Emilio Nava (Stati Uniti, WC) – Taylor Fritz (Stati Uniti, 4)

Non prima dell’1.00 ora italiana di lunedì 25 agosto

Jasmine Paolini (Italia, 7) – Destanee Aiava (Australia, Q) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e Sky Sport Mix (Diretta Tennis), Sky Sport Plus (con Sky Q, Sky Stream e Sky Glass), SuperTennis HD, SuperTennis Plus (con smart tv)

PROGRAMMA US OPEN 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

