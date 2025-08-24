Michael Chang mette in guardia sul potenziale di Tien: “Può causare molti problemi a Djokovic”

Può essere considerato, senza dubbio, una delle grandi promesse del tennis mondiale. Nel suo 2025 ha già incontrato grandi giocatori ed ottenuto diversi successi di prestigio. Lo statunitense Learner Tien è pronto alla sfida da sogno con Novak Djokovic nel primo turno degli US Open 2025. Il suo allenatore, Michael Chang, spiega cosa aspettarsi dal suo pupillo nelle dichiarazioni rilasciate al sito atptour.com.

Il serbo Novak Djokovic, ancora a caccia del suo venticinquesimo torneo dello Slam, dovrà sfoderare una prestazione maiuscola per riuscire ad avere la meglio sul finalista delle Next Gen ATP Finals 2024. Tien deve ancora completare il suo percorso di crescita, ma ha tutti i mezzi a disposizione per riuscire a mettere in difficoltà anche i primi della classe.

L’americano, vincitore del Roland Garros del 1989 e numero 2 del mondo, ha messo la sua esperienza al servizio del giovane connazionale: “Deve continuare ad impegnarsi per essere più aggressivo in fondo al campo e servire meglio. Credo che, in breve tempo, possa diventare uno dei tennisti più versatili al mondo“.

Sulle prospettive future di Tien: “Al giorno d’oggi, è impossibile giocare costantemente contro l’avversario perché la potenza e l’effetto che i migliori al mondo imprimono ai loro colpi sono eccessivi. Mi piace molto lavorare con Tien, ha una grande capacità di prendere decisioni giuste in campo e sono felice di aiutarlo con la mia esperienza“.

Sulle prospettive per il match di primo turno contro Novak Djokovic agli US Open 2025: “Non ha nulla da perdere, questa partita è un’occasione d’oro per lui per continuare a crescere e vivere un’esperienza indimenticabile all’Arthur Ashe Stadium. Credo che abbia le capacità per mettere a disagio chiunque, e lo ha dimostrato quest’anno battendo giocatori di alto livello. Deve godersi il momento e dare il massimo, senza pensare troppo al risultato e senza dare per scontato di trovarsi di fronte uno dei migliori della storia“.